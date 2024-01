Matrimonio.com mette in palio 25.000 € per le coppie che si sposano nel 2024

●Dopo il grandissimo successo della prima edizione, anche quest’anno Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, mette in palio 25.000€ per una coppia che si sposerà nel 2024.

●Le coppie che desiderano partecipare dovranno registrarsi sul sito di Matrimonio.com in modo semplice e gratuito entro e non oltre il 29 febbraio 2024.

●In Italia il prezzo medio di un matrimonio è di 21.090€ con una media di 109 invitati, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School.

●La top 5 dei fornitori per i quali le coppie italiane non badano a spese sono fotografia, fiori, abito da sposa, vestito da sposo e musica (fonte: Rapporto Globale dei Matrimoni 2023).

●Le coppie che si sposano ingaggiano in media 11 professionisti del settore.

Milano, 15 gennaio 2024 - Dopo dicembre e le festività natalizie, stando a Il Libro Bianco del Matrimonio il periodo dell’anno con il maggior numero di proposte di nozze (12%), arriva per le coppie in procinto di sposarsi il momento di far fronte all’organizzazione del ricevimento. Per sostenere e accompagnare i futuri sposi, Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, lancia anche quest’anno la campagna “Vinci 25.000€ per il tuo matrimonio da sogno”, con cui prevede di regalare un matrimonio a una delle coppie iscritte al sito che pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” nel 2024. Un regalo che potrebbe rappresentare un aiuto importante per la coppia vincitrice se si considera che, sempre secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, il costo medio di un matrimonio in Italia è di 21.090€, escluso il viaggio di nozze.

Il concorso celebra la sua seconda edizione

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, Matrimonio.com, la principale directory online con più di 73.000 professionisti del matrimonio in Italia, ha deciso così di rinnovare il suo costante impegno con le coppie iscritte al portale mettendo in palio anche per il 2024 un matrimonio del valore di 25.000€ da spendere sul sito. Un’iniziativa con cui il rinomato portale leader del settore wedding intende fornire un valido sostegno alle coppie di futuri sposi che abbiano già intrapreso i loro progetti di matrimonio o li stiano riprendendo, nel caso in cui li avessero messi in standby durante il periodo natalizio.

Da sempre Matrimonio.com si impegna per offrire a tutte le coppie iscritte al sito strumenti utili per l’organizzazione delle nozze dei propri sogni: dalla directory con più di 73.000 fornitori al concorso che da oltre 10 anni mette in palio 5.000€ al mese passando per il budgeter ed ai prezzi indicativi sulla pagina di ogni fornitore che ottimizzano la ricerca e permettono di trovare ciò che meglio si adatta al budget prefissato; dal widget meteo che consente alle coppie di avere una previsione del tempo per il grande giorno a una sezione con migliaia di promozioni speciali su tutti i servizi, che i futuri sposi possono trovare disponibili per 365 giorni all’anno. A tutto ciò, si aggiunge per il secondo anno consecutivo l’iniziativa “Vinci 25.000€ per il tuo matrimonio da sogno” con cui il portale si propone di venire incontro alle esigenze delle coppie, premiandone una che si sposerà nel 2024.

Il costo medio delle nozze in Italia è pari a 21.090€

In Italia, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio di Matrimonio.com pubblicato in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, il costo medio delle nozze in Italia è pari a 21.090€. Una cifra che, probabilmente, vedremo aumentare nel 2024, anche a causa dell'aumento del costo della vita registrato negli ultimi anni. Se al costo medio generale, sommiamo il costo della luna di miele, le coppie che scelgono una meta italiana spendono in totale 23.390€, mentre chi organizza un viaggio all’estero spende in tutto 27.990€. A differenza di quanto si potrebbe pensare però, nei matrimoni degli italiani il budget viene gestito in modo razionale mantenendo sotto controllo le spese impreviste: a tal proposito, è significativo evidenziare che l’86% dei futuri sposi ha un ottimo controllo del budget e una conoscenza esatta delle spese che affronta, indipendentemente dalla fascia di reddito a cui appartiene.

I futuri sposi spendono in media 190€ per invitato e, sebbene l’importo sia diminuito negli ultimi anni, resta comunque una cifra significativa che finisce per rappresentare un limite per molte coppie. Per quanto riguarda, invece, i fornitori, gli italiani tendono ad ingaggiarne in media all’incirca 11. Ma quali sono i professionisti del settore per i quali le coppie non badano a spese? Secondo i dati aggiornati del Rapporto Globale dei Matrimoni 2023, uno studio basato sui risultati di un sondaggio a cui sono state sottoposte più di 25.000 coppie in 15 paesi del mondo, al primo posto troviamo il fotografo, seguito dai fiori e dall’abito da sposa. Quarto posto per il vestito da sposo e quinto per la musica.

Come partecipare

A partire dal mese di gennaio verrà messo in palio in Italia, Spagna e Francia un Matrimonio da sogno, grazie al quale una coppia potrà celebrare il proprio matrimonio spendendo fino a 25.000€ tra i migliaia di professionisti presenti sui portali nei diversi paesi (73.000 fornitori solo in Italia). Le coppie che desiderano partecipare devono semplicemente registrarsi sul sito di Matrimonio.com in modo semplice e gratuito, attraverso questo link. Il termine ultimo per partecipare è il 29 febbraio 2024. La coppia vincitrice potrà scegliere fino a 10 diversi fornitori dal sito di Matrimonio.com. Il concorso è valido anche per le coppie che abbiano già provveduto ad ingaggiare dei fornitori. In questo caso, Matrimonio.com rimborserà le fatture già pagate fino ad un massimo di 25.000€. Per consultare tutte le FAQs e ottenere maggiori informazioni, clicca qui.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com è un portale parte del gruppo di riferimento del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 850.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc.

The Knot Worldwide opera in 16 Paesi tramite diversi domini come Matrimonio.com, Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.

Per maggiori informazioni:

Adriano Luciani

press@matrimonio.com

Web: www.matrimonio.com