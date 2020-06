MDT presenta il sensore di riconoscimento di motivi magnetici TMR6209 per la convalida delle banconote

Un forte portafoglio di proprietà intellettuali e uno stabilimento produttivo avanzato assicurano produzione di alta qualità, personalizzazione senza stress e fornitura sostenuta di tensori TMR per dispositivi anti-contraffazione finanziari

MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un fornitore di punta di sensori magnetici specializzato nella tecnologia a effetto tunnel magnetico (TMR), ha annunciato il sensore magnetico di lettura di banconote a 9 canali TMR6209. È un nuovo arrivo nella famiglia di prodotti TMR6xxx di MDT, costituita da sensori di riconoscimento di motivi magnetici TMR che sono progettati per il rilevamento delle proprietà magnetiche sulle banconote in dispositivi anti-contraffazione finanziari, fra cui strumenti di convalida, contatori, smistatori di banconote, distributori automatici e bancomat. SAN JOSE, California e ZHANGJIAGANG, Cina, 11 dicembre 2019 /PRNewswire/ --

I prodotti TMR6xxx di MDT sono stati presentati nel 2013 come primi sensori di riconoscimento dei motivi magnetici basati sulla tecnologia TMR. Sono stati forniti in quantità elevate in dispositivi anti-contraffazione finanziari con una domanda in rapida crescita. Progettati e prodotti con il portafoglio di proprietà intellettuali di punta nel settore di MDT, con l'esclusiva tecnologia TMR e in uno stabilimento produttivo di sensori TMR di proprietà, rendono possibile un rapporto segnale-rumore elevato, eccellente coerenza di prestazioni, elevata affidabilità e durata.

"Grazie ai molti anni di forte collaborazione con i nostri clienti e a una serie di ottimizzazioni, i nostri sensori di riconoscimento dei motivi magnetici TMR sono cresciuti fino a entrare in una fase produttiva sviluppata con capacità di alti volumi, prezzi concorrenziali, elevata qualità e affidabilità riconosciute nelle applicazioni sul campo. Sono progettati con flessibilità per fornire opzioni di personalizzazione, come un numero alternativo di canali, l'aggiunta di interfacce digitali o l'aumento della risoluzione a 5 DPI (5 mm/canale) o 10 DPI (2,5 mm/canale), ampliamenti diretti ai design esistenti e compatibili con i nostri processi produttivi stabiliti senza necessità di nuove progettazioni di grande entità", ha affermato il Dott. Song Xue, Presidente e AD di MultiDimension Technology. "Siamo impegnati a offrire tutti i vantaggi della tecnologia TMR ai nostri clienti grazie a una fornitura di prodotti sostenuta con migliore qualità e convenienza di costo, oltre ad aiutarli ad affrontare le nuove sfide presentate dalle applicazioni di prossima generazione".

http://www.multidimensiontech.com . Informazioni su MDTMultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, provincia di Jiangsu, Cina, con sedi a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Osaka, Giappone e San Jose, California, USA. MDT ha sviluppato un portafoglio di proprietà intellettuali esclusivo e capacità di fabbricazione all'avanguardia in grado di supportare la produzione su grandi volumi di sensori magnetici TMR ad elevate prestazioni e basso costo per soddisfare le necessità applicative più esigenti. Diretta dal suo team di gestione centrale di esperti d'elite e veterani della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di progettazione, MDT è impegnata a creare un valore aggiunto per i suoi clienti, assicurandone il successo. Per ulteriori informazioni su MDT visitare

