Il sostegno saudita aumenta l'attività del porto di Aden

ADEN, Yemen, 24 gennaio 2020 /PRNewswire/ - Il porto di Aden ha fatto segnare un record assoluto nel 2019, registrando il più grande aumento per volume di merci scaricate nella sua storia. La concessione saudita di gru per il porto ha contribuito in modo significativo all'aumento dei volumi in ingresso, sia per quanto riguarda gli aiuti umanitari che per le importazioni commerciali.

Abdullah Al-Sharafi, direttore delle informazioni dell'autorità portuale dello Yemen, ha confermato un aumento del 14% del volume di merci scaricate rispetto al 2018, oltre a un aumento del 17% del numero di container movimentati. Al-Sharafi ha affermato che nel corso dello scorso anno il porto ha scaricato oltre cinque milioni di tonnellate di merci nel suo terminal container. Il porto di Aden ha anche raggiunto un aumento del 14% nella movimentazione di carico secco, registrando in arrivo 637.042,5 tonnellate di merci.

Il Regno dell'Arabia Saudita ha fornito al porto due gru, ciascuna con una capacità di 60 tonnellate, nell'ambito del sostegno esteso allo Yemen con il programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen). Questo supporto include porti in diversi governatorati yemeniti. L'Arabia Saudita ha anche fornito una gru da 60 tonnellate sia al porto di Mocha che a quello di Mukalla, e una gru da 30 tonnellate sia al porto di Nishtun che a quello di Socotra.

Il sostegno saudita è importante perché permette di aumentare la capacità e l'efficienza dei porti yemeniti in generale, migliorando così i flussi di aiuti umanitari, materiale medico e carichi commerciali in ingresso nel paese.

Il porto di Aden ha ripreso a funzionare nel 2016 dopo un'interruzione di quasi 5 mesi. Situato nel Golfo di Aden, sulla costa meridionale dello Yemen, è uno dei più grandi porti naturali del mondo. Nel 1950, Aden era, dopo quello di New York, il secondo porto più attivo del mondo in termini di numero di navi in ingresso.