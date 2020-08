Erickson annuncia l'elicottero S-64F+ Air Crane®

BENVENUTI NEL FUTURO AEROSPAZIALE

® presentando al mercato il modello S-64F+. PORTLAND, Oregon, 31 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Erickson Incorporated, uno dei principali operatori, manutentori e produttori di velivoli utility, ha annunciato alla Heli Expo, una nuova linea di produzione del vecchio elicottero Air Cranepresentando al mercato il modello S-64F+.

Gli ultimi ordini e consegne di Erickson in materia di velivoli hanno dimostrato una domanda per il modello S-64 come piattaforma antincendio del futuro. Passeremo ad un velivolo di nuova produzione con la futura introduzione del modello S-64F+.

Il futuro S-64F+ includerà le innovazioni e i potenziamenti seguenti:

Erickson ha identificato che l'investimento in immobilizzazioni (prodotti, impianti e macchinari) doveva sostenere i nostri clienti e queste iniziative. Erickson sta programmando degli incontri con i potenziali acquirenti per il modello S-64F+ con i nostri venditori esperti in velivoli.

® . We Are Erickson. Tested and Trusted

INFORMAZIONI SU ERICKSON

® come original equipment manufacturer (OEM) oltre alla produzione di parti chiavi per il settore aerospaziale per altri OEM nel campo aerospaziale. I servizi commerciali di aviazione dispongono di 20 elicotteri S-64 Air Crane ® di proprietà di Erickson e operati dalla stessa e attività antincendio, di costruzione linee elettriche, raccolta del legno, HVAC e attività specialistiche di sollevamento carichi pesanti per petrolio e gas. Fondata nel 1971, Erickson ha la propria sede in Portland, Oregon, Stati Uniti ed è operativo in America del Nord, America del Sud, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e Australia. Erickson è uno dei principali fornitori a livello mondiale di servizi di aviazione specializzato in difesa e sicurezza nazionale, produzione, servizi di manutenzione (Maintenance Repair and Overhaul, MRO), riparazione e revisione e servizi pubblici. Erickson Manufacturing e i servizi MRO prevedono la produzione dell'elicottero S-64 Air Cranecome original equipment manufacturer (OEM) oltre alla produzione di parti chiavi per il settore aerospaziale per altri OEM nel campo aerospaziale. I servizi commerciali di aviazione dispongono di 20 elicotteri S-64 Air Cranedi proprietà di Erickson e operati dalla stessa e attività antincendio, di costruzione linee elettriche, raccolta del legno, HVAC e attività specialistiche di sollevamento carichi pesanti per petrolio e gas. Fondata nel 1971, Erickson ha la propria sede in Portland, Oregon, Stati Uniti ed è operativo in America del Nord, America del Sud, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e Australia.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI, VISITARE ERICKSONINC.COM

https://mma.prnewswire.com/media/1084536/Erickson_Air_Crane_helicopter.jpg Foto -