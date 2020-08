Ascent Aerospace parteciperà a marzo come espositore ai principali eventi del settore della produzione

MACOMB, Michigan, 7 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, fornitore leader di sistemi di utensileria, automazione industriale e servizi di integrazione per il settore aerospaziale, sarà presente come espositore in varie conferenze ed esposizioni aerospaziali nel marzo 2020: JEC World 2020, AeroDef Manufacturing e AeroTech 2020.

https://www.jec-world.events/ Da 3 al 5 marzo, Ascent parteciperà a JEC World 2020 a Parigi. JEC è il principale evento al mondo per i compositi; è qui che si possono trovare soluzioni rivoluzionarie e tecnologie di produzione uniche al mondo. JEC offre anche molte nuove opportunità commerciali per i produttori di utensileria e sistemi per il settore aerospaziale. Ascent sarà nella sala 5, allo stand P6, dove metteremo in evidenza le nostre nuove capacità di produzione additiva, la nostra notevole esperienza con i compositi e la nostra soluzione brevettata di utensileria HyVarC.

https://www.aerodefevent.com/ Dopo JEC, dal 16 al 19 marzo Ascent sarà a Fort Worth, nel Texas, per l'esposizione AeroDef Manufacturing: questa conferenza chiave per il settore aerospaziale e quello militare offre accesso alle aziende leader con processi di produzione innovativi e soluzioni di produzione integrate. Visitate lo stand 523 per ottenere informazioni riguardo ai nuovi prodotti per perforazione, alle applicazioni di automazione e alle soluzioni integrate avanzate offerte da Ascent.

https://www.sae.org/attend/aerotech/ Dal 17 al 19 marzo, negli stessi giorni di AeroDef Manufacturing, Ascent sarà presente anche alla conferenza SAE AeroTech a Pasadena, in California. Questo importantissimo evento sull'aviazione si concentra su ogni aspetto dello sviluppo moderno dei velivoli, nonché sulle ultime tecnologie di fornitori e produttori di sistemi integrati, utensileria e materiali. Venite a visitare Ascent allo stand 206 per parlare degli ultimissimi sviluppi riguardo alla nostra prossima generazione di effettori e di sistemi di fissaggio.

www.ascentaerospace.com per maggiori informazioni. Ascent Aerospace è un fornitore single-source di fama mondiale di sistemi di produzione e assemblaggio automatizzati chiavi in mano per i settori aerospaziale e della difesa. La nostra offerta senza paralleli comprende una varietà di prodotti e soluzioni per risolvere gli stringenti requisiti di assemblaggio delle aerostrutture, dai componenti delle ali e dalle strutture della fusoliera alle linee di assemblaggio finali. In qualità di maggior gruppo di utensileria e automazione del settore, Ascent produce una suite completa di utensili compositi, tra cui stampi layup, mandrini, strumenti di incollaggio e dispositivi di rifinitura e perforazione, inclusi i più grandi stampi Invar mai realizzati per l'industria aerospaziale. Inoltre, Ascent offre sistemi di foratura e fissaggio automatizzati e di alta precisione. In qualità di integratore della catena di montaggio, Ascent lavora con i produttori per sviluppare i loro progetti in tutte le fasi, dalla progettazione del processo a progettazione tecnica, costruzione e installazione, al fine di garantire una soluzione efficiente ed economica. Questa strategia ha permesso ad Ascent Aerospace di sviluppare alleanze strategiche a lungo termine con i principali produttori mondiali nel settore aerospaziale commerciale, e in quelli dell'aviazione commerciale, della difesa, dei lanci spaziali e dei satelliti. Visitare il sitoper maggiori informazioni.

