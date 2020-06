Il mercato premia le soluzioni di Media Intelligence di Volocom

Milano, 6 giugno 2019 - Continua e si consolida la crescita della società di Media Intelligence sia in termini di fatturato che di numero di Clienti.

Volocom, tra i leader nel settore della Rassegna Stampa Multimediale, ha chiuso il 2018 con un incremento dei ricavi del 22% rispetto all’anno precedente e per il terzo anno consecutivo l’EBITDA si attesta intorno al 25%.

Il successo non si limita ai risultati economici; anche dal punto di vista della fidelizzazione e dell’acquisizione di nuovi clienti la società continua in chiave positiva con una crescita costante del 30% del numero di clienti.

Per il sesto anno consecutivo un risultato straordinario di crescita a due cifre che supporta gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e che ha portato al raddoppio delle risorse umane della Società. E’ da segnalare che la Volocom si distingue come azienda all’avanguardia nella promozione dell’occupazione femminile, infatti circa il 60% dei collaboratori è donna.

Diversi e significativi i riconoscimenti del 2018:

1.la società ha ottenuto il riconoscimento di CRIBIS Prime Company, che premia le aziende di massima affidabilità commerciale,

2.la soluzione VoloEasyReader ha vinto il contest “Socio del mese Assintel”,

3.Volocom infine è stata la prima società accreditata come intermediario copie multiple da Accertamento Diffusione Stampa (ADS).

Valerio Bergamaschi, Fondatore e Amministratore Unico della Volocom ha dichiarato: “La soddisfazione per questi risultati è enorme perché sono stati ottenuti con l’impegno e la soddisfazione di tutta l’azienda. Il mio grazie va ai clienti che hanno rinnovato la loro fiducia, a quelli che per il primo anno ci hanno scelti, a tutti i dipendenti e collaboratori che giorno dopo giorno costruiscono l’eccellenza Volocom. Un segno dell’affidabilità di Volocom sul mercato, oltre al riconoscimento Cribis, è testimoniato dal numero crescente di aziende e organizzazioni che spontaneamente ci chiamano per conoscere i nostri servizi e le nostre proposte.”

La società è impegnata in questo periodo in un progetto con ADACI, Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, per l’innovazione della soluzione di Vendor Information Providing

Volocom (www.volocom.it) è tra i leader italiani nei servizi di monitoraggio, alerting e rassegna stampa multimediale. I servizi della suite VoloPress sono gli unici servizi di acquisizione, organizzazione e analisi delle news basati su una piattaforma di Knowledge Management. Volocom aderisce al Repertorio PromoPress. Tra i suoi clienti Volocom annovera: ADNKronos, AGCOM, ANCI, ANSA, Autogrill, Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP), Banca Mediolanum, Bancomat, BPER, Camera dei Deputati, Conferenza Episcopale Italiana (CEI), CRIBIS D&B, Dicastero per la Comunicazione, FCA, Gedi, Gruppo HERA, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Il Sole 24 Ore, Intesa Sanpaolo, ITAS Mutua, Libero, Mediaset, Ministero degli Esteri, Ministero degli Interni, La Verità, Monrif, RCS, Regione Lombardia/Emilia Romagna/Sicilia/Veneto, Saipem, Sesaab, SGPR, Senato della Repubblica, Sky e SME.