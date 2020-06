I 40 anni del QdS, il direttore Tregua ospite alla TGR Sicilia

Nell’ambito delle iniziative per il quarantesimo anniversario dalla fondazione del Quotidiano di Sicilia - che culmineranno in un evento previsto venerdì 20 dicembre al Teatro Musco di Catania - il direttore Carlo Alberto Tregua, sarà ospite domani, giovedì 12 dicembre alle ore 7:30, alla TGR Sicilia per parlare d’informazione e giornalismo d’inchiesta, da 40 anni cavallo di battaglia del QdS.