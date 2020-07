BARCELLONA, Spagna, 23 dicembre 2019 /PRNewswire/ --, una delle principali fiere del settore alimentare, delle bevande e dei servizi alimentari in tutto il mondo, che si terrà dal 20 al 23 aprile 2020 presso Fira de Barcelona, punta prevalentemente ad ampliare la presenza di espositori e visitatori professionisti di tutto il mondo, promuovendo scambi commerciali e sostenendo la gastronomia.

Alimentaria 2020 consolida la sua posizione alla Fira de Barcelona come punto d'incontro globale indispensabile per il settore.

Con oltre 110.000 mdi spazio espositivo, l'evento si terrà insieme aper offrire al settore delle attrezzature per alimenti e per la ristorazione un'ottima piattaforma per l'internazionalizzazione, il business e l'innovazione.