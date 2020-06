Le Fonti TV, la televisione che puoi guardare dappertutto

La rivoluzione Le Fonti TV è già in atto! Non perdetevi tutte le novità in programma per il prossimo autunno

Milano, 25 giugno 2020 – La live streaming television, i cui studi hanno sede nel centro storico di Milano, culla economica del Bel Paese, continua a macinare successi e ospitare i più influenti player di mercato.

Ogni giorno in diretta si alternano focus, tavole rotonde, interviste ai protagonisti del mondo dell’economia, della politica e delle professioni.

Un importante spazio è dedicato anche all’informazione estera, grazie al canale in lingua inglese Le Fonti International.

A parlarcene è la nuova Responsabile di Le Fonti TV, Manuela Donghi, che con grande capacità ed entusiasmo si sta occupando di supervisionare le novità che verranno svelate il prossimo autunno. Non perdetevi un primo assaggio della rivoluzione Le Fonti TV.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

