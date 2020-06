Le Fonti TV, è record di ascolti

Nella prima settimana sotto la gestione della nuova Responsabile, Manuela Donghi, Le Fonti TV ha registrato un aumento di telespettatori pari al 31%

Milano, 29 giugno 2020 – Un mese di cambiamenti e di record per la live streaming television.

A maggio e giugno, Le Fonti TV ha introdotto nel suo palinsesto settimane dedicate a tematiche specifiche di business, con tavole rotonde, focus, presentazioni di casi di successo, dibattiti e consigli per professionisti, decision maker e player di mercato.

Durante la prima settimana sotto la gestione della nuova Responsabile, Manuela Donghi, Le Fonti TV ha registrato un aumento di telespettatori pari al 31%, accogliendo tra le sue fila una nuova platea, interessata a interagire ed essere parte attiva della business community. La media dei contatti netti giornalieri fatti registrare nella settimana appena conclusa si attesta a 84.100 superando i 16.400 AM.

Questo exploit va a confermare il trend degli ultimi 3 mesi, periodo in cui Le Fonti TV ha dato una svolta alla propria linea editoriale. Nell’ultimo trimestre l’ascolto medio di Le Fonti TV ha fatto registrare 14.200 AM e la curva sembra in continua a crescita. Aumentati i contatti netti medi giornalieri che si attestano a oltre 62.000, indice che la nuova strategia editoriale riesce a generare maggior interesse e attrarre nuove fasce di audience sul target business.

Questo nuovo risultato funge da ulteriore conferma del successo della nuova linea editoriale proposta dalla live streaming television.

A premiare gli ascolti sono state in particolare le settimane tematiche sui diversi settori economici che sotto la guida di Manuela Donghi hanno saputo coinvolgere il pubblico offrendo contenuti di approfondimento in un momento molto delicato in cui aziende, manager e cittadini cercano risposte sul futuro del lavoro e dell’economia.

Le Fonti Tv si sta preparando a un nuovo rilancio verso il futuro televisivo e tante sorprese attendono gli spettatori nella stagione autunnale, con nomi e collaborazioni di personaggi importanti e un nuovo palinsesto, che si apre agli approfondimenti su differenti settori per analizzare in maniera più completa e concreta la situazione economica globale.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

staff@lefonti.com

+39 02 87386306

Sito Web: www.lefonti.tv

FB: @LeFontiGroup

Twitter: @LeFonti_Group

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/29966