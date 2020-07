Il redesign di Donnaglamour.it apre la strada alle nuove strategie di Delta Pictures

Raggiunti i 9 milioni di utenti su base mensile, il gruppo annuncia la nuova versione della sua ammiraglia e traccia il percorso per il futuro.

Milano, 29 luglio 2020

Dati in crescita costante, accordi pubblicitari internazionali e nuove strategie di comunicazione costituiscono i tre pilastri della strategia di Delta Pictures per il biennio 2021 - 2023, sul quale l'azienda ha iniziato a lavorare. Per favorire e conservare il trend di crescita degli ultimi anni, il primo necessario passaggio è stato il redesign completo di Donnaglamour.it, testata ammiraglia del gruppo editoriale proprietario di 14 magazine verticali.

La nuova versione del sito, online dai primi giorni di luglio 2020, segue le buone pratiche di riferimento del settore, in particolare per quanto riguarda la direttiva mobile first e pone particolare attenzione nel migliorare la navigazione e l'esperienza utente. Un aspetto fondamentale che deve essere tenuto in considerazione per garantire parametri di qualità per la raccolta pubblicitaria come tempo di permanenza, profondità di navigazione e in generale tutto quello che permette alle testate del Gruppo Delta Pictures di avere KPI di riferimento fra i migliori del mercato.

Nell'economia complessiva dei nove milioni di utenti del Gruppo (certificati Comscore), Donnaglamour.it costituisce l’audience principale. Il target è in prevalenza femminile, con il 72% del traffico, mentre la distribuzione per fasce d'età vede in testa il range 34 - 54 anni, con il 40% delle visualizzazioni, seguita dal 32% dei lettori fra i 18 e i 34 anni per finire con gli over 55 che ne costituiscono il 28%.

Dal punto di vista pubblicitario, la grande attenzione di Delta Pictures per le performance è confermata dai KPI. Già nella versione precedente, i dati medi di riferimento vedevano la viewability al +81%, il VTR a +90% e il CTR a +1,9%.

Grazie a questi dati la testata può vantare, oltre a una raccolta pubblicitaria di prim'ordine, come ogni testata del Gruppo Delta Pictures, anche una serie di accordi e collaborazioni su iniziative speciali.

A corredo dell'attività editoriale propriamente detta, che vede nella ricerca organica la sua principale fonte di traffico, il sito dispone di una pagina Facebook con più di 135 mila follower e un account Instagram, lanciato nel corso del 2020, con all'attivo più di 10 mila follower. Completa l'offerta editoriale una newsletter di proprietà che vanta più di 400 mila iscritti.

Contestualmente al redesign di Donnaglamour.it, Delta Pictures ha deciso di rilanciare la propria identità digitale, rinnovando anche il sito azienda.

"Abbiamo scelto di sfruttare questo particolare periodo per rinnovarci, soprattutto dal punto di vista dell'immagine" - Commenta Nicola Burgay, Amministratore Unico di Delta Pictures - "Per avere, sia dal punto di vista delle properties sia di quello dell'identità aziendale, qualcosa che ci rappresentasse meglio, e che potesse al contempo offrire ai nostri lettori un'esperienza utente all'altezza dei principali editori italiani, posizione che Delta Pictures ha saputo conquistare e consolidare negli anni. Oggi l'editoria online rappresenta il nostro core business, ma già da alcuni anni abbiamo avviato linee d'azione nel campo della comunicazione e delle strategie digitali, con ottima soddisfazione nostra e dei nostri clienti."

Per maggiori informazioni

Delta Pictures S.r.l.

www.deltapictures.it

info@deltapictures.it