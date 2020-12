KBC Securities Services sceglie Objectway per abilitare l'onboarding digitale dei clienti per i wealth manager indipendenti

- Il Client Onboarding di Objectway accelera l'onboarding digitale dei clienti, aumentando la produttività e l'efficienza degli advisor

BRUXELLES, Milano, 15 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- KBC Securities Services ha scelto Objectway, leader nel Digital Wealth & Asset Management software, per implementare l'onboarding digitale dei clienti per i gestori patrimoniali indipendenti con sede in Benelux che si affidano a KBC Securities Services per gestire i portafogli di investimento dei propri clienti.

Parte del Gruppo belga KBC, KBC Securities Services è un player globale nella gestione titoli, che fornisce soluzioni integrate per banche, broker e gestori patrimoniali attraverso tre servizi principali: Business Process Outsourcing (BPO), Brokerage&Custody e Wealth Management. Questo progetto consentirà alla rete di gestori patrimoniali indipendenti di KBC Securities Services l'onboarding digitale dei clienti, e offrirà loro la funzione di firma digitale tramite itsme®.

La soluzione Client Onboarding di Objectway, parte della WealthTech Suite, sostituirà il sistema di inserimento manuale dei dati di KBC Securities Services attualmente in uso, migliorandone i tempi di elaborazione e la qualità. Gli advisor potranno aumentare produttività ed efficienza attraverso funzionalità digitali integrate che accelerano e migliorano sia il processo di onboarding e/o re-boarding, sia la gestione degli account. Con l'adozione di questa soluzione, inoltre, la gestione dei contratti cartacei e dei relativi documenti è destinata a diventare un ricordo del passato.

"La nostra esperienza è stata determinante per superare con successo il rigoroso processo di selezione che ha coinvolto fornitori internazionali. I team di Information Security di KBC hanno analizzato a fondo i servizi di hosting e infrastruttura di Objectway prima di certificarli come conformi agli elevati standard delle loro policy di sicurezza e di gestione dei dati personali ", ha commentato Kurt Vanhee, Managing Director Continental Europe & North America di Objectway.

Annelies Verbiest, General Manager di KBC Securities Services, ha aggiunto: "La focalizzazione sul cliente fa parte della strategia di KBC da anni. Poiché le aspettative dei clienti si sono evolute rapidamente, KBC ha investito significativamente nella trasformazione digitale negli ultimi anni. Con la nostra strategia recentemente aggiornata, 'Differently, the Next Level', ci stiamo concentrando più che mai sulla trasformazione digitale, la client experience e l'efficienza operativa. La soluzione di smart digital onboarding di Objectway ci consente di offrire ai clienti dei wealth manager indipendenti un servizio all'avanguardia, aumentando così la produttività e l'efficienza, e massimizzando l'esperienza del cliente."