Maitreya Dadashreeji: LA TRASFORMAZIONE GLOBALE HA INIZIO!

- Quest'anno ha cambiato il mondo in cui viviamo. I nostri stili di vita, le abitudini, le relazioni, lo stato generale delle cose hanno subito un cambiamento. L'incertezza del futuro ha portato parole come paura, depressione, suicidi, crisi, caos, ecc. nel nostro uso quotidiano. I disturbi esterni richiedono un cambiamento interiore, nella nostra mentalità, nella prospettiva e nell'approccio alla vita. La soluzione a questo problema è la trasformazione.

VIENNA, Austria, 16 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Maitreya Dadashreeji, fondatore di MaitriBodh Parivaar, ha presentato un PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE GLOBALE per ogni essere che vuole lavorare per creare un mondo migliore per il futuro. Con oltre 20 sessioni in grado di cambiare la nostra vita che si svilupperanno nell'arco di 2 anni, questo programma è contemplativo, meditativo ed esperienziale. Questo programma è completamente GRATUITO.

Il Viaggio della Trasformazione significa procedere passo passo verso il Sacro Sé Superiore - il Vero Sé che aiuta a connettersi con il proprio potere interiore.

MaitriBodh Parivaar lavora per elevare la coscienza umana dal 2013 attraverso programmi spirituali e iniziative per il benessere sociale.

Maitreya Dadashreeji ha fatto appello a tutti i leader e maestri spirituali di tutto il mondo, affinché si uniscano a Lui nel parlare di più della Trasformazione e facciano parte di questa efficace ondata di Trasformazione globale.

Facciamo il primo passo verso la nostra crescita, Trasformiamoci.

