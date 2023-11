CBS News racconta MINT e Andrea Pezzi nella nuova puntata di “A Moment With”

CBS sceglie il CEO Andrea Pezzi e MINT per una nuova puntata di “A Moment With” fortunato format dell’emittente americana, che ha visto intervistare numerosi personaggi di successo.

Milano, 9 Novembre 2023 – CBS News, testata giornalistica dell’emittente americana CBS, ha scelto di raccontare la storia e i successi di Andrea Pezzi nella nuova puntata di “A Moment With:” fortunata serie di interviste che ha visto protagonisti numerosi personaggi di fama mondiale raccontare al pubblico il loro viaggio personale e professionale verso il successo.

Andrea Pezzi e MINT sono stati scelti per la realizzazione di una delle prime puntate della nuova stagione, dal titolo “A Moment with: Andrea Pezzi, CEO of MINT”.

Un’intervista a tu per tu con Katherine Bennet, il CEO e co-founder di MINT ripercorre la sua storia raccontando il suo passato, i suoi successi e i passaggi più significativi, fino ad arrivare all’intuizione di MINT e ai possibili sviluppi che potrà avere il mercato dell’advertising nei prossimi anni.

MINT, leader mondiale nell'Advertising Resource Management (ARM) è Software as a Service (SaaS), con un numero record di 400+ piattaforme, media e publisher integrati, fornisce un'unica fonte di verità sui media, semplificando le operazioni di advertising per tutta l'azienda. MINT sfrutta l'automazione per una maggiore efficienza, fornendo al contempo controllo e trasparenza end-to-end nel ciclo di vita delle campagne multicanale.

“A moment with: Andrea Pezzi” entra nel panorama di sfide e opportunità che gli advertiser quotidianamente devono affrontare, spiegando come l’Advertising Resource Management (ARM) sia una vera e propria necessità strategica per orchestrare, automatizzare e migliorare i processi riducendo in maniera significativa i costi e aumentando l'impatto. ARM completa l’ecosistema aziendale dei software a disposizione delle aziende permettendo di gestire in tempo reale end-to-end tutte le risorse inerenti al mondo dell’advertising, incrementando la collaborazione tra brand ed eventuale agenzia e sviluppando un asset strategico per l’azienda: la propria Advertising Equity.

L’intero contenuto è disponibile sul canale YouTube al seguente link

https://www.youtube.com/watch?v=76bnSyaozko&t=2s

