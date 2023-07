Luigi e Gaia Senese: “In un mondo che va veloce, la forza di un’azienda è nella versatilità”

Una buona versatilità organizzativa consente di adattarsi ai cambiamenti e di gestire i picchi produttivi. Una sfida vinta da Studio Senese Italia Group di Napoli, tra le aziende più longeve in Italia nel settore del volantinaggio.

Nel contesto economico attuale il cambiamento è un dato di fatto, di entità grande e piccola che sia. Le imprese, in particolare, devono adattarsi alle dinamiche di un mercato che si modifica costantemente, aggiungendo ogni giorno nuove complessità da gestire, innovando prodotti e servizi e ripensando i propri modelli di business. In questa situazione la parola d’ordine è versatilità, sotto tutti gli aspetti. Un percorso non sempre facile, ma essenziale per rimanere o diventare un’azienda di successo.

“Un manager deve sapere cosa accade fuori, nel mercato, per poter innovare dentro la propria azienda. – evidenzia Luigi Senese, titolare con la sorella Gaia di Studio Senese Italia Group –. Per questo oggi le imprese hanno necessità di avvalersi prima di tutto di risorse umane in grado di adattarsi, con competenze trasversali ma anche conoscenze tecniche. In secondo luogo le aziende stesse devono stare al passo con le tecnologie e conoscere i trend dell’attualità e del mercato. Il cambiamento non va solo compreso e accettato, talvolta va cercato come fonte di crescita e soddisfazione personale. L’esempio più tipico sono le aziende familiari, in cui la nuova generazione deve cercare di trasformarsi e quindi saper osare cambiamenti anche importanti, per non implodere e rischiare il fallimento. Non è semplice avere una prospettiva a lungo termine, però è fondamentale essere consapevoli che il mercato chiede una ricerca di novità che rimette in discussione tutti i rapporti di business, anche i più consolidati”.

L’azienda Studio Senese Italia Group, evolvendosi negli anni, è oggi considerata da clienti e concorrenza quale agenzia di direct marketing, tecnologicamente all’avanguardia, che con circa 130 milioni di volantini distribuiti ogni anno, è tra le aziende più solide ed affidabili sul mercato italiano. Nel corso degli ultimi anni, grazie anche alla capacità di validi collaboratori, è diventata in aggiunta un punto di riferimento per recapito e consegna di plichi, documenti, pacchi leggeri e corrispondenza altamente riservata. “Al momento questi nuovi servizi sono attivi nella città di Roma e Napoli - spiega Luigi Senese - e consentono di far pervenire al destinatario, a mezzo fattorini altamente professionali e riservati, pacchi, plichi, documentazione ed altro ancora in maniera celere e sicura, tale da garantire al mittente documentazione attestante data ed ora di avvenuta consegna”.

La flessibilità e la versatilità, unite alla qualità e all'affidabilità di prodotti e servizi, sono i fattori del successo e della crescita di un’azienda. Studio Senese Italia Group, costituita 50 anni fa a Napoli dove è da sempre la sede principale, ha negli anni gradualmente ampliato la propria struttura con le sedi direzionali di Milano e Catania, l’apertura di uffici e magazzini e la fidelizzazione di aziende partner su tutto il territorio nazionale. Oggi è leader nel volantinaggio e nella distribuzione di depliant e volantini nella GDO per conto dei principali operatori presenti sul mercato.

