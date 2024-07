Medit nomina Han Ryu Ceo, accelerando l'innovazione dell'odontoiatria digitale

SEOUL, Corea del Sud, 11 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Medit, leader nello sviluppo di scanner 3D dentali e soluzioni odontoiatriche digitali, ha nominato Han Ryu nuovo Ceo. Ryu vanta una trentennale esperienza in alti ruoli direttivi presso multinazionali di dispositivi medici e assistenza sanitaria quali Siemens Healthineers, Qorvo Biotechnologies, Accelerate Diagnostics e Bain & Company. Dal 2023 ha guidato con successo Medit North America, dando impulso a una crescita significativa in tale regione geografica attraverso il controllo strategico delle iniziative di vendita e marketing.

"Sono onorato di assumere il ruolo di Ceo Medit. Il mio impegno è guidare l'innovazione tecnologica e i servizi nel mercato dell'odontoiatria digitale. Operiamo per accelerare la rivoluzione dentale digitale con un forte focus sulle soluzioni incentrate sul cliente", ha commentato Ryu in occasione della sua nomina.

Sotto la guida di Ryu, Medit mira a rafforzare la propria presenza e migliorare il servizio clienti in Europa. Ciò comporterà la creazione di un nuovo ufficio e magazzino in Europa per semplificare la comunicazione e accelerare la consegna dei prodotti. Inoltre, Medit introdurrà un servizio di "scambio prodotti in 48 ore" volto ad arricchire l'esperienza del cliente. Medit sta promuovendo forti partenariati e iniziative comunitarie all'interno del mercato odontoiatrico. Questo approccio garantisce un allineamento costante con le richieste del mercato e massimizza le capacità del servizio clienti in tutta Europa.

Informazioni su MEDIT

Fondata nel 2000 e con sede a Seoul, Corea del Sud, MEDIT è una delle principali imprese internazionali nel settore degli scanner intraorali 3D e delle piattaforme odontoiatriche digitali integrate, rinomata per la sua tecnologia all'avanguardia brevettata. Si appoggia a rappresentanti nelle Americhe ed in Europa e a una rete globale di distributori che copre oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni visitare https://www.medit.com/.

