METLEN ha effettuato la prima accensione con rifiuti presso l'impianto Protos ERF nel Cheshire

ATENE, Grecia e LONDRA, 22 agosto 2026 /PRNewswire/ -- METLEN ha effettuato con successo la prima accensione con rifiuti presso la Protos Energy Recovery Facility che sta sviluppando per Encyclis nel Cheshire. La prima accensione rappresenta un traguardo importante che conferma l'ingresso dell'impianto nelle fasi finali della messa in servizio a caldo.

Protos ERF, una volta pienamente operativo, avrà la capacità di trattare 500.000 tonnellate di rifiuti non riciclabili all'anno, generando fino a 49,9 MW di energia di base, sufficienti ad alimentare fino a 90.000 abitazioni.

Il processo sostiene l'economia circolare recuperando risorse dai rifiuti domestici e commerciali che rimangono dopo il riciclaggio (rifiuti residui). Oltre a generare elettricità a carico di base, la cenere pesante viene trasformata in aggregati riciclati per l'edilizia e i metalli ferrosi e non ferrosi vengono estratti per il riutilizzo.

METLEN ha operato come partner strategico chiavi in mano nel progetto, realizzando la progettazione e l'esecuzione per conto di Encyclis e in collaborazione con Standardkessel Baumgarte GmbH. Il progetto è stato il primo progetto Waste-to-Energy della società e ha comportato molteplici sfide tecniche e complessità. La realizzazione della prima accensione sui rifiuti è stata resa possibile grazie all'esperienza consolidata del team METLEN, nonostante le difficoltà di tempo e costi che si sono presentate durante l'esecuzione del progetto, a cui la società ha già fatto ampiamente riferimento.

La prima accensione sui rifiuti di questo complesso progetto conferma i vantaggi di riunire gli ex Progetti M Renewables e M Power sotto la piattaforma unica M RESET.

In un contesto particolarmente impegnativo per il settore europeo delle infrastrutture edili e energetiche, segnato dall'aumento dei costi dei materiali, dalle pressioni sulla supply chain e dalla crescente complessità dei progetti, METLEN ribadisce attraverso M RESET di essere una delle poche società in grado di realizzare progetti complessi di energia termica con disciplina e perseveranza nonostante le avversità, guadagnandosi il rispetto del mercato.

La ristrutturazione di M RESET e l'aggiunta di professionisti altamente qualificati costituiscono una base solida per proseguire la lunga esperienza dell'azienda nel settore. Allo stesso tempo, prima di intraprendere qualsiasi nuovo progetto di energia termica, saranno state adottate tutte le misure necessarie per garantire la consegna "in tempo e entro il budget", in linea con il motto dell'azienda.

METLEN ha mantenuto una forte presenza nel mercato energetico del Regno Unito per più di un decennio, con oltre 90 progetti completati o attualmente in esecuzione, tra cui parchi fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia a batteria, lavori di rete, nonché impianti di generazione a gas per copertura dei picchi, un synchronous condenser e due stazioni di conversione HVDC nel progetto EGL1.

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