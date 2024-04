Midea RAC aggiunge nuovi prodotti alla sua famiglia CirQHP, offrendo soluzioni complete di controllo della climatizzazione domestica per le famiglie europee

MILANO, 3 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Con un'iniziativa significativa volta a soddisfare le esigenze di riscaldamento e raffreddamento delle famiglie europee, la divisione Residential Air Conditioner di Midea (Midea RAC) ha presentato i nuovi prodotti della famiglia CirQHP alla Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024. La famiglia CirQHP è progettata per fornire una soluzione completa per tutto l'anno sia per il riscaldamento e il raffreddamento ad aria e ad acqua degli ambienti sia per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, su misura per il diversificato mercato europeo.

Durante una tavola rotonda ospitata da The Verge, gli esperti del settore hanno esplorato i problemi che gli utenti devono affrontare nell'attuale situazione economica instabile, inclusa la fluttuazione dei prezzi dell'energia che colpisce molte famiglie. La discussione ha evidenziato la lotta in corso tra la fluttuazione dei costi energetici e le preoccupazioni ambientali, una sfida che Midea RAC si è impegnata ad affrontare.

La famiglia CirQHP è una delle risposte di Midea RAC a questa contraddizione tra sostenibilità e convenienza economica. Con la famiglia CirQHP che si concentra sia sui requisiti di raffreddamento che di riscaldamento, Midea RAC offre una varietà di combinazioni di prodotti, ciascuna progettata per soddisfare le esigenze uniche degli utenti e i requisiti di installazione per diversi tipi di edifici, garantendo efficienza energetica, costi contenuti e comfort. Che si tratti di un accogliente appartamento o di una villa, è disponibile una configurazione ottimale che riduce al minimo i problemi di installazione massimizzando comfort ed efficienza.

Il fiore all'occhiello della famiglia CirQHP è CirQHP Heat Recovery, una soluzione completa per il riscaldamento dell'aria e dell'acqua, disponibile tutto l'anno, con tecnologia di recupero del calore, che risolve il problema della necessità di più sistemi con varie unità esterne. Tali configurazioni non solo comportano costi di installazione ed emissioni di carbonio più elevati, ma consumano anche spazio eccessivo e hanno un impatto ambientale maggiore.

La soluzione CirQHP Heat Recovery vanta una maggiore efficienza e minori costi energetici in quanto è caratterizzata da un sistema multi-split che richiede una sola unità esterna e vari tipi di dispositivi interni per fornire una soluzione integrata di riscaldamento dell'aria e dell'acqua. Questo approccio innovativo offre un'esperienza completa di raffreddamento, riscaldamento e acqua calda, rivoluzionando il comfort domestico in modo ecologico. Sfruttando la tecnologia avanzata di recupero del calore, il sistema fornisce acqua calda sanitaria gratuita in estate riciclando l'energia di scarto del processo di condizionamento dell'aria. La tecnologia garantisce regolazioni rapide della temperatura e fornitura di acqua calda tutto l'anno con una sola unità esterna, riducendo significativamente i consumi energetici, gli sprechi di materiale e l'ingombro. Midea RAC lancia anche una soluzione con serbatoio di piccole dimensioni da 100 litri per chi vive in appartamenti, soddisfacendo le diverse esigenze di installazione e rendendola una scelta versatile per qualsiasi casa.

Inoltre, Midea RAC ha lanciato la serie CirQHP Hybrid, progettata specificamente per le regioni più fredde che hanno esigenze di riscaldamento uniche. Le famiglie europee si trovano ad affrontare un problema sfaccettato sul riscaldamento, perché oltre 60 milioni di caldaie a gas necessitano di sostituzione. Anche se il passaggio alle pompe di calore potrebbe sembrare inefficiente e costoso in aree di freddo estremo, affidarsi alle caldaie a gas potrebbe inizialmente essere meno costoso e offrire prestazioni migliori a temperature più fredde. Tuttavia, questa scelta comporta i rischi associati alla fluttuazione dei prezzi del gas e alla possibilità di modifiche delle normative ambientali.

Per affrontare queste sfide, Midea RAC ha integrato la sua tecnologia di punta della pompa di calore, CirQHP, con una caldaia a gas, e ha sviluppato due soluzioni – CirQHP Multi-ibrido e Indoor Hybrid – che non solo sfruttano i vantaggi di entrambi i sistemi ma servono anche come trampolino di lancio verso l'adozione di soluzioni energetiche più green.

Le soluzioni della famiglia CirQHP incarnano i principi della CirQHP Economy e CirQHP Humanity, riflettendo l'impegno di Midea RAC a conseguire l'obiettivo GREEN VISION BLUE FUTURE. Armonizzando le esigenze umane con la natura, Midea RAC mira a fornire soluzioni di riscaldamento e raffreddamento ottimizzate che siano a risparmio energetico, economiche e a basse emissioni di carbonio, soddisfacendo le diverse esigenze delle famiglie europee.

