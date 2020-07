Dall'autunno-inverno 2019, Rita Ora è testimonial globale di THOMAS SABO

LAUF AN DER PEGNITZ, Germania, 1 luglio 2019 /PRNewswire/ -- La magia dei gioielli, la magia di essere donna... Da oggi e per i prossimi due anni, la cantante Rita Ora sarà l'ambasciatrice globale di THOMAS SABO ed è ora la protagonista della campagna autunno-inverno 2019 scattata da Cass Bird per il brand di lifestyle tedesco.

"Portare gioielli è qualcosa di magico. Un gioiello scintilla, ti dà luce ed energia. La campagna di THOMAS SABO vuole esprimere la forza straordinaria insita nei gioielli e ispirare le donne a creare look sempre personali e pieni di vitalità", dichiara Rita Ora all'inizio della sua cooperazione con il brand.

www.thomassabo.com oltre che presso partner specializzati selezionati. La passione per i gioielli di Rita Ora trova il suo pendant nelle novità autunno-inverno di THOMAS SABO. L'attenzione si concentra sui colori, un vivido arcobaleno rubato alle pietre preziose, e su creazioni insolite, come i magici portafortuna e l'iconico motivo del gatto. Piccole stelle diventano l'incantevole costante e il filo conduttore stilistico dell'intera collezione. I gioielli, sapientemente modellati in argento sterling, e i nuovi orologi coordinati si possono scoprire a partire dal 15 luglio in tutti i negozi THOMAS SABO del mondo, nello store online THOMAS SABOoltre che presso partner specializzati selezionati.

qui per scaricare le immagini per l'utilizzo a scopi editoriali. Si prega di cliccareper scaricare le immagini per l'utilizzo a scopi editoriali.

Hashtag: #RITAORAxTS, #MAGICbyTS

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è un'azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell'orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'azienda è presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.800 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO dà lavoro a circa 500 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali così come con le principali compagnie aeree.

http://instagram.com/thomassabo http://twitter.com/THOMASSABO http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial

https://mma.prnewswire.com/media/930861/THOMAS_SABO_Rita_Ora.jpg Photo -

Press contact