ITFAS scopre l'enorme valore di Centric PLM

CAMPBELL, California, 2 luglio 2019 /PRNewswire/ -- ITFAS, la società acquirente del Gruppo Kiabi, il brand di moda francese a prezzi accessibili, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Fondata in Francia nel 1978, Kiabi ha rivoluzionato l'abbigliamento prêt-à-porter con il concetto di moda a prezzi accessibili per tutta la famiglia. Oggi gruppo internazionale con 500 negozi in 17 paesi, Kiabi genera un giro d'affari di quasi due miliardi di euro. L'ambiziosa strategia di sviluppo di Kiabi si basa su un innovativo modello su più canali.

Per gestire la propria crescita, Kiabi necessitava di maggiore visibilità e trasparenza, di un'unica fonte di verità e di best practice aziendali per armonizzare i sistemi informativi.

"Abbiamo ampliato le nostre operazioni di approvvigionamento in Asia", spiega François Perche, Information System Manager di Kiabi, "ora siamo più vicini ai nostri partner della supply chain e siamo pronti a integrare un maggior numero di funzioni in questa struttura. Continuando a crescere e ad assumere persone, abbiamo bisogno di strumenti adeguati per collaborare in modo efficiente e fornire il supporto necessario."

Kiabi ha valutato diverse opzioni software prima di scegliere Centric PLM.

Come dice Perche, "Centric ha ottime referenze nel mondo della moda e del retail, come Auchan, Kering Group, Li & Fung, Loblaws, LVMH, Mango, PVH e Under Armour. E' nota per essere un'azienda che offre una vasta esperienza, best practice e potenti funzionalità pronte per l'uso. Durante il processo RFP, siamo rimasti molto colpiti dalla potenziale configurabilità e flessibilità di Centric PLM."

"Con Centric PLM ci auguriamo di ottimizzare il nostro frammentato panorama di applicazioni, aggiornare sistemi obsoleti con uno stack tecnologico più sostenibile e riallineare i nostri processi aziendali alle best practice del settore."

"Centric offre molti moduli adatti a soddisfare le nostre esigenze future, quindi prevediamo una collaborazione a lungo termine", conclude Perche.

"Vogliamo dare il benvenuto a ITFAS e al Gruppo Kiabi", dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Kiabi è un'azienda innovativa che utilizzerà Centric per la complessa collaborazione tra molti utenti, interni ed esterni, reparti e sedi. Siamo molto lieti di collaborare con Kiabi alla loro trasformazione digitale."

