La magia dei gioielli - Rita Ora, testimonial di THOMAS SABO, a Berlino per presentare la nuova campagna

BERLINO, 4 luglio 2019 /PRNewswire/ -- In occasione di un esclusivo evento festeggiato mercoledì a Berlino, il brand tedesco di gioielli e orologi THOMAS SABO ha dato il via alla sua cooperazione biennale con Rita Ora. La pop star britannica è apparsa per la prima volta nel suo ruolo di ambasciatrice globale di THOMAS SABO davanti agli oltre 300 invitati, presentando la nuova campagna della marca che, per il lancio della collezione autunno-inverno 2019, ha per tema centrale la "magia dei gioielli".

"Sono molto felice di poter collaborare con THOMAS SABO. I gioielli sono da sempre parte della mia vita, mi ricordano eventi del passato, simboleggiano il presente e il futuro e danno vitalità al mio stile. I gioielli di THOMAS SABO mi affascinano per la loro versatilità e perché sanno accontentare i desideri di tutte le donne!", ha dichiarato Rita Ora ai rappresentanti tedeschi e internazionali dei media e della televisione come pure alle numerose celebrities e agli amici del brand convenuti all'Oderberger Stadtbad, la piscina storica scelta come location per l'evento.

"Il temperamento di Rita Ora, la sua autenticità e la passione con cui persegue i suoi sogni ne hanno fatto l'acclamata trendsetter di una comunità globale. Queste qualità valorizzano appieno la visione insita nei gioielli firmati THOMAS SABO", afferma il fondatore dell'azienda Thomas Sabo durante l'evento.

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è un'azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell'orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'azienda è presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.800 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO dà lavoro a circa 500 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali così come con le principali compagnie aeree.

