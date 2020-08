Una (buona) camicia è per sempre: dal matrimonio al completo manageriale, le camicie su misura dicono chi sei

Padova, 15/07/2019. Una buona camicia rappresenta un indumento utile necessario per molte occasioni, si sa. Che sia quella che viene indossata il giorno del proprio matrimonio oppure quella del completo manageriale, le camicie su misura raccontano chi siamo e mostrano il nostro stile attraverso i tessuti e il design. Il trend della sartoria uomo parla chiaro: se si cerca una camicia su misura, il sarto deve essere in grado di garantire qualità dei tessuti, ottimo design e lavorazione eccelsa. Non esistono mezze misure.

La camicia era in principio utilizzata come indumento intimo, nascosto e volto a proteggere il corpo e la pelle dai materiali esterni, ma è ben presto diventata uno status symbol, un marchio di stile, indossato con eleganza e disinvoltura in ogni occasione. Inoltre, il suo taglio estremamente confortevole gli ha permesso di conquistare un posto di privilegio nel guardaroba di ogni uomo. Non è un caso se oggi sia uno dei capi di abbigliamento più indossati, che si abbina perfettamente a tutti i tipi di outfit: sia con la giacca che con i jeans, dona libertà e relax nei movimenti.

Sono davvero tanti i modelli disponibili sul mercato, ma quando si acquista una camicia prodotta in serie, deve essere l’acquirente ad adattarsi al tipo di taglio che l'azienda ha realizzato, e non sempre il proprio fisico risulta adatto per calzare la camicia a pennello.

I problemi maggiori sono dovuti alla grandezza e alla larghezza del collo, la parte del corpo che risulta essere più irregolare e difficilmente standardizzabile, ma anche il torace, i fianchi e la vita possono essere di grandezza variabile e dunque potrebbe non essere semplice trovare comodità.

Camicie su misura: perché sceglierle?

Scegliere di indossare una camicia realizzata su misura consentirà di avere un outfit dal valore inestimabile, dal momento che il prodotto rispecchierà solo ed esclusivamente i valori delle misure del proprio corpo: in poche parole, verrà cucita addosso.

Ma i vantaggi di scegliere di indossare camicie su misura riguardano anche la longevità dei tessuti: scegliere una migliore qualità, infatti, significa soprattutto assicurarsi un capo più resistente e dunque ottenere un risparmio sul lungo termine. Questo è uno dei motivi per cui la qualità dei tessuti è di fondamentale importanza.

Come scegliere la camicia su misura?

Per scegliere bene è necessario fare attenzione a vari dettagli, iniziando dal tessuto. La prima cosa importante è iniziare a scegliere il colore, ma è indispensabile capire bene anche il tipo di materiale e l'occasione per cui si vuole utilizzare una camicia su misura.

Per quanto riguarda il cotone, è importante capire la torsione che i fili del tessuto subiscono attraverso l'intreccio: 1 significa torsione singola, 2 significa doppia torsione. Quest'ultima rende il tessuto di qualità maggiore.

Un altro fattore determinante per la scelta di un tessuto è il peso. Se avete bisogno di una camicia estiva, potete affidarvi agli 80 grammi, mentre per un tessuto invernale i grammi diventano 300.

Il colore è un altro fattore determinante per quanto riguarda la realizzazione di una camicia su misura. Se avete bisogno di un capo d'abbigliamento versatile, il bianco è sicuramente il colore più indicato, se invece avete bisogno di una camicia per l'ufficio, potete virare sull'azzurro. Per un indumento da indossare tutti i giorni è possibile giocare con le fantasie a righe o a quadri, che rendono il design più leggero e sportivo.

La vestibilità è un fattore determinante per quanto riguarda la comodità e dunque bisogna diffidare dai modelli troppo aderenti proposti in passato, che non risultano nemmeno eleganti. Per ottenere il massimo comfort e la migliore vestibilità, una camicia su misura deve consentire la massima libertà di movimento del dorso e avere almeno due dita di spazio sul colletto. I bottoni non devono tirare il tessuto durante i movimenti e devono rimanere ben allacciati. Anche i polsini devono essere della lunghezza giusta e non devono tirarsi indietro, soprattutto quando si indossa la giacca.

Non bisogna sottovalutare mai l'importanza del colletto, la cui funzione è quella di bilanciare tutta la struttura della camicia in modo corretto, incorniciando letteralmente il volto di chi la indossa. È la parte più visibile sotto la giacca e contiene anche la cravatta, per questo deve essere sempre ben bilanciato e consentire la massima libertà di movimento.

Regole per scegliere i tessuti di una camicia su misura

Scegliere una camicia su misura significa indossare un capo d'abbigliamento che calzi a pennello. Nel settore della sartoria per uomo, solo l’esperienza di un grande sarto definirà le migliori soluzioni disponibili.

· Fra i tessuti noti per la realizzazione di una camicia su misura, Oxford è sicuramente la scelta più classica ed elegante. Questo tessuto era in principio utilizzato solo dagli studenti dell'omonima università inglese: la trama e i colori creano un aspetto particolare, punteggiato. Nasce come tessuto di camicie sportive per poi diventare famoso in tutto il mondo per la sua eleganza e per l'incredibile comfort che dona alla camicia.

· Il Fil à Fil è un tessuto di origine francese, molto simile all'Oxford sotto diversi aspetti ma si differenzia per un fattore fondamentale: è più leggero. È una buona regola utilizzare questo tessuto per camicie casual da utilizzare quotidianamente.

· Per una camicia su misura sportiva, ma senza rinunciare alla giacca, è buona regola scegliere il Zephyr , un tessuto comodo e molto leggero, ideale per chi ama stare comodo e avere la massima libertà dei movimenti.

· Il Twill è un tessuto per una camicia formale, la sua lavorazione è molto particolare, presenta delle righe leggere in rilievo. Una delle caratteristiche che distingue questo tipo di tessuto, è la facilità con cui si riesce a stirarlo, per questo quando lo indosserete, avrete una forma impeccabile incorniciata in un look da favola.

· Un tessuto noto per gli effetti di rilievo che crea è il Piquet , ideale per le occasioni particolari e per chi ama i tessuti morbidi.

Ogni tessuto rispecchia una determinata occasione o i gusti personali di chi lo sceglie per realizzare la propria camicia. Filippo Bi è il sarto (Padova) esperto di camicie su misura, maestro in capi d'abbigliamento pregiati, saprà consigliare quale sia il più adatto alla camicia che si desidera.

Camicie su misura: una perfetta vestibilità

Proprio la vestibilità perfetta è la caratteristica più affascinante di una camicia su misura realizzata artigianalmente. Infatti, rispetto a quelle preconfezionate con misure e taglie standard, risultano molto più comode e donano al corpo un'estetica perfetta dal look impeccabile, giusto quello che ci vuole in occasioni particolari come cerimonie, matrimoni, feste di laurea, di compleanno, ma anche per quanto riguarda gli ambienti di ufficio, conferenze e meeting.

Scegliendo una camicia realizzata artigianalmente potrete dare un'immagine di successo ed essere sempre comodi, anche quando dovete vestire in maniera elegante. I movimenti fluidi consentono di avere un atteggiamento più sicuro e di mostrarsi al meglio con gli altri.

Perché, dunque, scegliere una camicia che può risultare scomoda quando è possibile affidarsi al gusto e alla comodità dei capi d'abbigliamento artigianali? In questo modo, il colletto, le maniche, le spalle e i tessuti, verranno cuciti direttamente sul corpo e ci si potrà sentire a proprio agio senza provare imbarazzo o fastidio.

Scegliendo le camicie su misura del sarto di Padova Filippo Bi, si potrà personalizzare il proprio capo ed essere sempre alla moda: inoltre, la qualità eccelsa dei tessuti permetterà di utilizzare il capo per un lungo periodo di tempo, consentendo un risparmio a lungo termine e un prodotto dall'eccellente rapporto qualità-prezzo.

L'eleganza, il comfort e la qualità delle camicie su misura di Filippo Bi

Per ogni occasione speciale è di fondamentale importanza non risparmiare sulla scelta della camicia: affidarsi alla qualità delle produzioni artigianali di Filippo Bi è il modo migliore e più veloce per ottenere un indumento artigianale di pregiata qualità. È possibile contattarlo sul sito per prendere un appuntamento e le misure; in poco tempo avrete una camicia artigianale personalizzata e potrete sfoggiare un look impeccabile per ogni occasione speciale. La peculiarità di questo sarto è il servizio a domicilio che propone, decisamente comodo.

Filippo Bi vanta quasi 10 anni di esperienza come camiciaio, una passione che l'ha condotto a realizzare camicie su misura a domicilio con i metodi tradizionali di una volta, per ottenere un prodotto di altissima qualità e la massima cura dei dettagli.

