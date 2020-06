Hublot si impegna nella tutela dei rinoceronti e diventa partner di SORAI - Save Our Rhinos Africa and India

Hublot ha stretto una partnership con Kevin Pietersen e SORAI (Save Our Rhinos Africa and India), un'iniziativa per la tutela dei rinoceronti, specie a rischio di estinzione. L'ex star internazionale del cricket, nonché ambasciatore del brand, potrà dedicarsi interamente a una causa a lui molto cara: la tutela di questi grandi mammiferi erbivori in Asia e Africa, un tema che richiede urgente attenzione per il pianeta e le generazioni future. Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot, si trova attualmente in Sudafrica per inaugurare la partnership con Kevin Pietersen e, per suggellare la collaborazione, il brand ha creato un orologio che sarà presentato a breve.

Il numero di rinoceronti, specie ricercata dai bracconieri per le preziose corna, rischia di diminuire di due terzi nel corso dei prossimi anni. Per evitare che ciò avvenga, i cuccioli di rinoceronte abbandonati, feriti o orfani vengono ospitati e curati da team di specialisti supportati attivamente da Kevin Pietersen, per poi essere restituiti al loro habitat. Il Sudafrica ospita oggi più dell'80% dei rinoceronti di tutto il mondo e la maggior parte degli episodi di bracconaggio avviene nel parco nazionale di Kruger.

"Il numero di rinoceronti in tutto il mondo è sceso a 28.000 esemplari, ben 23 volte meno rispetto agli elefanti africani, e il bracconaggio rappresenta uno dei principali motivi di rischio per la specie. I governi hanno fatto grandi passi avanti per l'introduzione di regolamenti, ma informare i consumatori per modificare le loro abitudini è ancora oggi una grande sfida nella lotta contro il bracconaggio. Vorrei che Hublot svolgesse un ruolo importante in questa campagna di sensibilizzazione." — Ricardo Guadalupe, CEO Hublot

"Il nostro pianeta accoglie attualmente cinque specie di rinoceronti: il rinoceronte nero e il rinoceronte bianco, in Africa, e il rinoceronte di Sumatra, di Giava e indiano nelle foreste tropicali e nelle paludi dell'Asia. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha classificato il rinoceronte nero, quello di Giava e quello di Sumatra come specie "in pericolo critico", il rinoceronte bianco come "specie prossima alla minaccia" e il rinoceronte indiano come "vulnerabile". Mi sconvolge la brutalità di cui questi animali sono vittime. Bisogna intervenire immediatamente e il supporto di Hublot è fondamentale. Un intervento tempestivo può consentirci di salvare quanti più animali possibile." — Kevin Pietersen, Fondatore di SORAI

In seguito a una carriera di successo nel mondo del cricket, Kevin Pietersen, appassionato sostenitore della causa, ha deciso di impegnarsi nella tutela dei rinoceronti. Ha fondato l'associazione SORAI nel 2018 con l'intento di sostenere diverse organizzazioni di ranger, nutrizionisti, ecologisti e altre figure specializzate che si impegnano ogni giorno nella tutela e nella cura dei mammiferi trovati in Africa e Asia fino alla loro completa riabilitazione. Questa iniziativa, di portata mondiale, ha lo scopo di sensibilizzare, informare, istruire e innescare un cambiamento dei comportamenti del pubblico, ma anche quello di raccogliere fondi per potenziare le risorse e le attrezzature necessarie per il funzionamento ottimale delle attività di tutela, controllo e cura dei rinoceronti.

