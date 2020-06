Kat Von D Beauty lancia un NUOVO fondotinta vegano leggero a copertura media con il volto globale della campagna, la cantante Jhené Aiko

SAN FRANCISCO, 3 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty presenta il fondotintaTrue Portrait, la nuova formulazione, la nuova confezione e la nuova campagna che stanno rivoluzionando la prima innovazione di sempre del brand con copertura media e tecnologia da liquido a polvere. Questa formulazione fresca ed esclusiva e la confezione sexy hanno trovato una corrispondenza perfetta in Jhené Aiko, fan di Kat Von D Beauty, cantante, poetessa e amante degli animali che è divenuta il volto globale della campagna.

https://www.multivu.com/players/English/8598051-kat-von-d-beauty-vegan-true-portrait-foundation/ Osservate qui il comunicato stampa multicanale interattivo:

"Jhené ha colto la nostra attenzione per la prima volta anni fa quando ha messo in mostra la nostra palette Shade & Light Contour in un video di Vogue, poi la abbiamo ammirata nuovamente in una campagna per la PETA. Jhené è perfettamente in linea con l'etica del nostro brand di bellezza, poiché è un'appassionata di animali, una portavoce del movimento vegano e un'utente già esistente di Kat Von D Beauty", ha spiegato Kelly Coller, Vice Presidente Globale di Marketing e PR di Kat Von D Beauty. "Inoltre Jhené ha un'anima dolcissima, una pelle stupefacente e il nostro intero team è ossessionato dalla sua musica e dai suoi tatuaggi".

"Sono estremamente entusiasta di collaborare a questo lancio con Kat Von D Beauty e di lavorare con un brand che condivide così tante delle mie passioni. Mi piace questo fondotinta perché dà la sensazione di non avere nulla sulla pelle, è come se fosse seta vegana! È la copertura perfetta per tutta la giornata, con una finitura leggera e ariosa, sia che mi trovi sul palcoscenico o a casa", ha affermato Jhené Aiko.

"La campagna True Portrait mette in risalto tre punti distintivi critici del nostro fondotinta, oltre ad esprimere alcune delle molte sfaccettature che abbiamo tutti: è permanente (vegano, di lunga durata), è flessibile (tecnologia Elastic Essence) ed è veritiero (leggero, opaco e arioso)", ha affermato Coller. "Durante il casting di tutte e 40 le "facce" abbinate ai colori abbiamo dato la priorità a persone vere che potessero rappresentare i molti volti di Kat Von D Beauty. Sul set abbiamo ripreso le facce che facevano tutti per mostrare il movimento; quando vedete una ripresa di qualcuno che ride si tratta di una risata autentica. Il tutto è stato colto alla perfezione dal nostro incredibile team creativo completamente al femminile, che include il nostro Direttore Creativo Globale di Kat Von D Beauty e la fotografa Danielle St. Laurent".

Il fondotinta True Portrait è contenuto in un flacone completamente innovativo, dal design alla funzionalità esclusiva, differente da qualsiasi altro prodotto presentato dal brand. La formulazione è confezionata in un elegante flacone bianco opaco progettato esclusivamente per il massimo utilizzo e la massima precisione, con decorazioni intricate che includono il dettaglio di un teschio e una finestrella verticale per rivelare il colore. All'avanguardia delle formulazione e dei pigmenti ad alte prestazioni, il flacone incorpora perline agitanti per miscelare e frazionare facilmente il fondotinta, oltre che per l'erogazione di gocce esatte attraverso la punta di precisione schiacciabile.

Il fondotinta True Portrait è permanente e si asciuga in una finitura opaca, ariosa e di lunga durata. Creata per pelli normali e grasse, questa formulazione esclusiva bilancia la trasparenza e l'opacità assicurando che la vostra pelle non appaia lucida a metà giornata e non ostruisce i pori. Si muove insieme a voi e si flette con la vostra pelle grazie alla formula da liquido a polvere dell'effetto Elastic Essence™: una combinazione di polveri sferiche con un nucleo elastico che assicura che il fondotinta non si solidifichi mai sulla pelle, non ostruisca i pori e si assesti da sé in una finitura opaca, ariosa e di lunga durata che si flette con ciascuna espressione. Consapevole che non vi è alcun "individuo tipico", il brand ha sviluppato una formulazione di copertura media che corrisponde a tutti i toni e sotto-toni nell'arco di 40 colori vegani distribuiti omogeneamente in 4 famiglie di 10: Leggeri, Medi, Pelle e Profondi.

True Portrait è un fondotinta leggero di prossima generazione che presenta una vera copertura media, per un look perfetto della pelle, approvato per i selfie, oltre a una sensazione incredibilmente morbida al tatto che deve essere provata per essere creduta!

Il fondotinta True Portrait di Kat Von D Beauty sarà disponibile il 2 settembre 2019 online su Katvondbeauty.com e Sephora.com, quindi nei negoziSephora per tutto settembre.

KatVonDBeauty.com , @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #TruePortraitFoundation #Vegano! Il nostro trucco è fatto con amore, non con gli animali - 100% senza crudeltà, per sempre. Il fondotinta True Portrait di Kat Von D Beauty è vegano al 100%. Condividete i vostri look e trovate ulteriore ispirazione su, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #TruePortraitFoundation