Moda e motori si uniscono: "Police x Lewis Hamilton"

LA COLLEZIONE EYEWEAR DI POLICE REALIZZATA DA LEWIS HAMILTON FA IL SUO DEBUTTO MONDIALE AL GRAN PREMIO D'ITALIA DI F1™

F1™ Lewis Hamilton farà il suo debutto mondiale in occasione del Gran Premio d'Italia di F1™ in programma a Monza per domenica 8 settembre. LONGARONE, Italia, 5 settembre 2019 /PRNewswire/ -- "Police x Lewis Hamilton", la nuova collezione eyewear realizzata dal cinque volte Campione del Mondo diLewis Hamilton farà il suo debutto mondiale in occasione del Gran Premio d'Italia di F1™ in programma a Monza per domenica 8 settembre.

Il mondo della moda e quello dei motori si incontrano in una collaborazione speciale, che vede uniti Police e la leggenda della F1™. Nasce così una collezione eyewear composta da 10 modelli, 7 da sole e 3 da vista, dove i concetti di velocità e design si fondono in perfetta armonia.

Ogni occhiale riflette lo stile del pilota e lo spirito di Police in un design che coniuga forme classiche e d'ispirazione retrò con i trend più contemporanei. La collezione si distingue anche per l'attenzione alla sostenibilità e alla performance, grazie all'utilizzo di materiali come il bio-acetato, il titanio e la gomma, scelti per gli eccellenti benefit funzionali.

"Lavorare con Police è stata un'esperienza incredibile. Dentro e fuori la pista cerco sempre nuove sfide, mi piace misurarmi con mondi nuovi e dare il massimo. Per questo mi sono appassionato molto alla progettazione e alla ricerca stilista dell'occhiale e ho imparato molto lavorando insieme al talentuoso team creativo di Police. È stata un'esperienza gratificante in ogni sua fase, dallo sviluppo della collezione che mi ha permesso di capire la complessità del design dell'eyewear, fino alla scelta dei materiali e alla personalizzazione finale del prodotto. Insieme abbiamo lavorato pensando all'occhiale del futuro, elegante, funzionale e sostenibile. Sono quindi molto orgoglioso di poter finalmente presentare a livello mondiale la collezione Police x Lewis Hamilton". - commenta Lewis Hamilton.

"Icona della F1™ e del mondo fashion, Lewis Hamilton ha fatto degli occhiali uno degli accessori identificativi del proprio look. Si è dimostrato veramente interessato a comprendere il processo creativo contribuendo con il suo stile personale" – aggiunge Enrico Furlan, Direttore Creativo De Rigo Vision. "La collezione Police x Lewis Hamilton non porta semplicemente la sua firma, ma incarna appieno il suo stile inconfondibile e i suoi valori – sposandosi perfettamente con il DNA di Police. È stato di grande ispirazione vedere la sua attenzione verso la cura dei dettagli e la sensibilità a temi importanti come quello della sostenibilità".

Oltre alla realizzazione della collezione con Lewis Hamilton, Police è official team supplier della scuderia Mercedes-AMG Petronas Motorsport e grazie a questa partnership i piloti e il team di gara indossano occhiali da sole e montature da vista del brand.

Nato negli anni '80 come brand di occhiali del Gruppo De Rigo, Police firma oggi un'ampia gamma di prodotti, tutti contraddistinti dall'elevata qualità dei materiali impiegati e dallo spirito urban.

Informazioni su Police

Police è un brand di proprietà della società De Rigo, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di occhiali dalla qualità indiscussa. Fondato nel 1983, Police si è imposto ben presto come un marchio sinonimo di design raffinato e un'immagine forte. Grazie alla sua identità e alla posizione di mercato, consolidata negli anni, Police ha creato con il tempo un concetto di lifestyle molto ampio che comprende fragranze, orologi, gioielli e piccola pelletteria. Le collezioni Police sono distribuite in oltre 80 Paesi, in particolare in Europa, Asia e America.

Informazioni su Lewis Hamilton

Lewis Hamilton MBE è cinque volte Campione del Mondo di Formula Uno e il pilota britannico di F1 di maggior successo di tutti i tempi. Attualmente gareggia per la Mercedes-AMG Petronas Motorsport ed è già considerato come uno dei migliori sportivi di tutti i tempi.

Lewis ha debuttato in Formula 1 a soli 22 anni. Nel 2007, anno del suo esordio, è diventato il più giovane pilota in testa alla classifica del Mondiale terminando il campionato al secondo posto per un solo punto. Nel 2008 Lewis ha conquistato il titolo nell'ultima curva dell'ultima gara della stagione, diventando il più giovane e il primo pilota di colore a vincere il Campionato del Mondo.

Nel 2013 si è trasferito alla Mercedes AMG F1 e, insieme al suo team di 1,200 persone, ha riportato le Frecce d'Argento in cima al podio vincendo il suo secondo e terzo Campionato nel 2014 e nel 2015, eguagliando il record stabilito dall'eroe della sua infanzia, il grande Ayrton Senna. Consapevole che il successo e sacrifici avrebbero potuto essergli portati via in qualsiasi momento, Lewis è rimasto concentrato su una perfezione vincente. Ha proseguito assicurandosi due ulteriori titoli mondiali nel 2017 e nel 2018, eguagliando i grandi Juan Manuel Fangio e Michael Schumacher, gli unici piloti a detenere cinque o più titoli mondiali. È il pilota britannico di maggiore successo nella storia dell'automobilismo; nel corso di 242 gare svolte Lewis si è assicurato 81 vittorie, 43 giri più veloci, il più alto numero di punti di carriera (3,286), il maggior numero di vittorie in circuiti diversi (26), il maggior numero di pole position (87).

Il suo atteggiamento fuori dalla pista è ugualmente positivo e intrepido, si mette sempre alla prova per migliorarsi e cerca ispirazione in cose nuove. Ha una forte passione per la creatività e nel tempo libero è si dedica a conoscere e approfondire la moda. Nel suo ruolo di ambassador per i brand Tommy Hilfiger e Police ha disegnato le sue collezioni ed è diventato un ambito invitato da prima fila alle più importanti sfilate di moda in tutto il mondo. Lewis ha sempre amato la musica fin dalla giovane età e suona il piano e la chitarra. Gli piacciono gli sport estremi, ha patentino di sky diving e pratica il surf regolarmente durante i periodi di riposo.

Il suo desiderio di abbracciare tutto ciò che lo rende diverso ha definito i suoi valori e la sua visione della vita e, nel 2016, per l'ispirazione intrepida e la positività che lo caratterizzano gli è stato conferito il premio della BBC come Personaggio Sportivo dell'Anno ed è entrato nella lista dei 100 personaggi più influenti della rivista TIME. Da autentico nativo digitale, Lewis è il pilota con più seguito e con il più alto livello di engagement al mondo. Ha una fanbase fedele, #TeamLH, e i suoi canali social hanno più di 24 milioni di followers, compresi più di un milione di fans sulla piattaforma microblog cinese Sina Weibo. Lewis spesso condivide momenti della sua vita privata - con immagini che mostrano momenti preziosi con la sua famiglia e gli amati cani Roscoe e Coco - o le ore al lavoro o in palestra, regalando ai suoi fan uno assaggio del sacrificio e del duro lavoro che sta dietro a ciascuno dei successi che ottiene in pista.

Guardando al futuro, Lewis si vede all'incessante ricerca di perfezione sulla pista, ma sa che ad un certo punto dovrà guardare oltre la F1. La sua ascesa alla vetta della F1 contro tutti i pronostici ha reso Lewis fortemente impegnato ad aiutare i giovani ad esprimere il loro potenziale, ovunque si annidi e indipendentemente dalla loro provenienza e a valorizzare la loro diversità.

Informazioni su Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Mercedes-AMG Petronas Motorsport è il team sportivo Mercedes-Benz che partecipa ai campionati FIA Formula 1™, la più grande competizione annuale al mondo, simbolo degli sport motoristici.

Dalla propria sede nel Regno Unito, suddivisa in due campus ad alto contenuto tecnologico, la scuderia progetta, sviluppa, produce e mette in pista le macchine da corsa e i veicoli ibridi guidati dal cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton e dal compagno di squadra Valtteri Bottas.

La Formula 1™ è uno sport unico dal punto di vista tecnico e umano. Richiede un'alchimia perfetta tra tecnologia all'avanguardia, gestione e lavoro di squadra per arrivare alla meta più ambita nel corso di 21 Gran Premi sparsi per il mondo, che si svolgono tra marzo e dicembre.

Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha ridefinito gli standard della F1™ grazie alle vittorie costruttori e piloti nei campionati 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Durante queste cinque stagioni, ha ottenuto 74 vittorie, 147 podi, 84 pole position, ha corso 53 giri più veloci e raggiunto prima e seconda posizione in 39 partenze su 100.