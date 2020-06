Parte la Xiamen International Fashion Week 2019

XIAMEN, Cina, 17 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Il 6 dicembre al Xiamen International Conference and Exhibition Center del Fujian, si è tenuta per quattro giorni una serie di eventi di concetti di moda totale focalizzati sulle generazioni più giovani nel corso della Xiamen International Fashion Week 2019. La settimana della moda di Xiamen, consistente in quattro eventi principali di IP (proprietà intellettuale) innovativa, cioè la fiera MIX PARK di fashion concept experiment, il fashion show TRENDY UP, il fashion concept FED SHOW e la classifica della moda giovane, ha costituito la prima piattaforma di moda che può essere "vista, vissuta, discussa e consumata" in Cina. Attraverso contenuti diversificati che comprendono moda, cibo e bevande, intrattenimento, lifestyle e così via, cattura l'attenzione della Generazione Z e dei millennials.

Inoltre, c'è anche una sezione speciale per la connessione di capitali nell'ambito della Xiamen International Fashion Week 2019. Attraverso il dialogo e la consultazione internazionali, si è aperto un nuovo sistema di consumo retail ed è stato creato un ambiente favorevole per il business e gli investimenti. Si pensa che con la costante infusione di risorse nel campo della moda totale, non soltanto l'influenza e l'attrattiva della Xiamen International Fashion Week si allargherà, ma anche che più imprese locali di Xiamen saranno incoraggiate a connettersi ai mercati dei capitali e dei consumi, che possono dunque spingere lo sviluppo del settore moda locale.