Alma, una società Sisram Medical, lancia il rivoluzionario ClearSkin PRO: Potenza raddoppiata rispetto le soluzioni precedenti, per una pelle visibilmente più giovane

Clearskin PRO , un applicatore rivoluzionario che vanta una potenza due volte maggiore rispetto alle soluzioni precedenti per garantire alla pelle un aspetto visibilmente più giovane. NORIMBERGA, Germania, 30 gennaio 2020 /PRNewswire/-- Alma, uno dei cinque leader mondiali nel settore delle soluzioni mediche ed estetiche basate sull'impiego di energia, ha annunciato oggi il lancio di, un applicatore rivoluzionario che vanta una potenza due volte maggiore rispetto alle soluzioni precedenti per garantire alla pelle un aspetto visibilmente più giovane.

Presentato in occasione dell'IMCAS World Congress di Parigi, Clearskin PRO fornisce fino a 3000 mJ di energia laser non ablativa per impulso, due volte la potenza dei trattamenti esistenti, per dare risultati tangibili di un notevole ringiovanimento della pelle. Le caratteristiche uniche di Clearskin PRO includono zero tempi di inattività, possibilità di realizzare trattamenti tutto l'anno e un altissimo livello di sicurezza della procedura per tutti i tipi di pelle.

Clearskin PRO utilizza un laser non ablativo Er:Glass da 1540 nm con raffreddamento a contatto simultaneo per creare colonne di coagulazione, promuovere la nuova sintesi a livello di derma e rigenerare la matrice cellulare aggiuntiva lasciando intatta l'epidermide e mantenendo un elevato livello di sicurezza.

Lanciata insieme a una nuova Special Edition di Harmony XL PRO, la combinazione dei due prodotti - la multipiattaforma best-seller collaudata nel corso degli anni ora rinnovata, e l'innovativo applicatore - apre una nuova era per i trattamenti di ringiovanimento della pelle, unendo il più forte effetto termico di sempre con una serie di applicatori clinicamente testati per un approccio terapeutico olistico.

"Clearskin PRO rappresenta un'evoluzione significativa che, oltre alle soluzioni esistenti, offre capacità cliniche nettamente superiori, apportando un valore reale al portafoglio clinico dei medici", ha dichiarato Lior Dayan, CEO di Alma.

"Clearskin PRO offre sicuramente qualcosa di unico. Il suo elevato livello di energia consente trattamenti molto più potenti e i risultati sono chiaramente visibili. Si tratta di uno sviluppo significativo che aggiunge un valore reale alla mia clinica e garantisce risultati decisamente migliori per i miei pazienti", ha dichiarato il Dott. Pablo Naranjo, Responsabile medico della clinica di trattamenti laser Elite di Madrid (Spagna).

Alma è un innovatore globale di soluzioni laser, luce pulsata, radiofrequenza, plasma e ultrasuoni per i mercati della chirurgia e della medicina estetica. Grazie a noi i medici possono offrire procedure sicure ed efficaci, consentendo nel contempo ai pazienti di beneficiare di tecnologie e trattamenti all'avanguardia e clinicamente testati. Informazioni su Almaè un innovatore globale di soluzioni laser, luce pulsata, radiofrequenza, plasma e ultrasuoni per i mercati della chirurgia e della medicina estetica. Grazie a noi i medici possono offrire procedure sicure ed efficaci, consentendo nel contempo ai pazienti di beneficiare di tecnologie e trattamenti all'avanguardia e clinicamente testati.

https://www.almalasers.com https://youtu.be/ebvSfLMPlTI

Per richieste dei media, si prega di contattare: