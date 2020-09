Tory Burch lancia la campagna "Walk the Walk"

Accogliere l'ambizione per dare forza alle donne e alle imprenditrici

NEW YORK, 4 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Tory Burch LLC annuncia il lancio globale della sua campagna

"Walk the Walk"

#EmbraceAmbition

per la Primavera/Estate 2020, che coincide con la Giornata internazionale della donna e il Mese storico della donne. La campagna mette insieme la nuova collezione e il messaggio universale del brand per l'emancipazione femminile, distillati nell'azione distintiva di Tory Burch; apparirà in vari canali, come il sito web di Tory Burch, social media e vetrine dei negozi così come affissioni.

La nuova campagna si fonda sull'iniziativa globale Embrace Ambition della Tory Burch Foundation, lanciata nel 2017, e si presenta con potenti immagini e video di Natalia Vodianova, Anok Yai e Tory, che camminano e parlano dell'importanza di accogliere l'ambizione. Natalia dice: "per me l'ambizione deve avere uno scopo..." mentre Anok nota che "il tuo carattere è nel come tratti qualcuno che non può fare niente per te." Tory riassume la sua personale filosofia e il profondo senso di scopo che la guida: "accogliere l'ambizione significa dare forza alle altre donne."

"Walk the Walk" conferma l'impegno di lungo termine di Tory per fare la differenza nella vita delle donne attraverso l'azienda che porta il suo nome e la Tory Burch Foundation, che fornisce accesso ai capitali, all'educazione e alle risorse digitali negli Stati Uniti, ed anche un programma di sussidio.

Tory Burch, presidente esecutivo e direttrice creativa di Tory Burch LLC e fondatrice della Tory Burch Foundation ha detto: "Volevo disegnare un bel prodotto che non costasse una fortuna per aiutare le donne a sentirsi sicure—questo concetto e la costituzione di una fondazione per le donne era parte del piano di business originale. Dopo aver avviato la nostra Fondazione nel 2009, sono stata attenta a non parlare delle nostre azioni perché non ho mai voluto fossero percepite come marketing, ma volevo essere in grado di mostrare che stavamo creando qualcosa di veramente impattante. Ora che la Fondazione ha un certo seguito e dimensioni, sono pronta. Abbiamo fornito accesso a 57 milioni di dollari in prestiti sostenibili a 3.500 donne imprenditrici negli Stati Uniti attraverso il nostro Capital Program con la Bank of America. La nostra azienda è impegnata nella Fondazione e nel sostenere le donne, ed ha donato 20 milioni di dollari alla Tory Burch Foundation provenienti da una percentuale delle vendite dei prodotti. Seguiamo il cammino e siamo dedicati a sostenere le donne in tutto il mondo nei loro sforzi per fare lo stesso."

Negli ultimi dieci anni, la fondazione è emersa come potente risorsa e meta di riferimento per le donne imprenditrici negli Stati Uniti. In aggiunta al Capital Program della Fondazione con Bank of America, 10.000 donne hanno creato i loro business plan sul

sito web

della Fondazione; e 50 colleghe ogni anno ricevono tutoraggio e sovvenzioni attraverso il suo canonico programma di sussidio.

L'appello della nuova campagna per #EmbraceAmbition fa eco all'attuale iniziativa globale della Fondazione per dare risposta al doppio standard che sta dietro alla parola ambizione. Il secondo summit Embrace Ambition si svolgerà al Jazz nella Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center giovedì 5 marzo 2020 per celebrare la Giornata internazionale della donna e il Mese storico delle donne. Il summit sarà trasmesso in

livestreaming

e accessibile da ogni parte del mondo.

Natalia Vodianova e Anok Yai condividono l'impegno di Tory ad accogliere l'ambizione e creare cambiamenti positivi. Natalia ha usato la sua piattaforma di modelle per fare la differenza a casa sua in Russia e nel mondo, sostenendo bambini con bisogni speciali e le loro famiglie e investendo in attività incentrate sulle donne. Anok era impegnata in una laurea in biochimica prima di diventare una modella ed è interessata a sfidare le aspettative culturali di genere.

Il messaggio di Tory per l'emancipazione femminile è stato centrale alla sua recente sfilata per la collezione Autunno/Inverno 2020 da Sotheby's a New York. Su uno sfondo di undici potenti sculture dell'artista Francesca DiMattio, il cui lavoro "permea la decorazione con forza e potenza," le modelle hanno calcato la passerella su una performance dal vivo della cantautrice Alice Smith del classico pezzo del 1963 "You Don't Own Me."

Informazioni su Tory Burch

Tory Burch è un brand lifestyle americano che ispira le persone in tutto il mondo a vivere a colori con carattere, bellezza e fiducia. Lanciata nel febbraio 2004, la collezione è classica nello spirito con una sensibilità moderna, incarnando lo stile personale del presidente esecutivo e direttrice creativa, Tory Burch. Fin dall'inizio, la collezione ha compreso varie categorie che vanno dalle calzature all'abbigliamento e dalle borse alla casa. Ci sono più di 300 boutique Tory Burch in Nord America, Europa, Medio Oriente, America Latina, Asia ed Australia, e la collezione è disponibile in oltre 3.000 grandi magazzini e negozi specializzati nel mondo e su

toryburch.com

. L'impegno del brand ad aiutare le donne a seguire senza paura i propri sogni si riflette nel lavoro della Tory Burch Foundation, che favorisce l'emancipazione e l'imprenditoria femminili negli Stati Uniti.

