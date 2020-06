KVD Vegan Beauty celebra CAT EYES FOR ALL con la nuova campagna mondiale che ospiterà occhi di tutte le forme e di tutte le età e il famoso gatto di Instagram

A partire da marzo 2020, la campagna renderà omaggio ai 10 anni del Tattoo Liner, l'eyeliner liquido numero 1, vincitore di premi del marchio

SAN FRANCISCO, 10 marzo 2020 /PRNewswire/ -- KVD Vegan Beauty è il primo marchio di cosmesi ad ospitare un famoso gatto di Instagram come parte dei volti della sua campana mondiale dal titolo CAT EYES FOR ALL, che è stata lanciata a marzo 2020, in onore del decimo compleanno del Tattoo Liner. @CobytheCat, famoso in internet per i suoi meme "eyeliner alato" naturali è uno delle nuove cinque modelle del marchio. La campagna valorizza il Tattoo Liner, l'eyeliner liquido vincitore di premi, waterproof, senza sbavature e ultra preciso di KVD Vegan Beauty, amato da milioni di persone in entrambe le versioni Trooper Black e Mad Max Brown assieme ai mascara volumizzanti Go Big o Go Home Mascara. Questi prodotti vegani iconici e ad alta prestazione offrono un cat-eye perfetto per tutti, in qualsiasi momento, su ogni palpebra, ad ogni età.

Provate il nuovo comunicato stampa multimediale qui:

https://www.multivu.com/players/English/8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner/

Assieme a Coby the Cat, il marchio presenta un mix unico di modelle che includono la makeup artist internazionale KVD Vegan Beauty, Fanny Maurer (@fannymaurer), da Parigi, Francia. Fanny è stata la makeup artist e la modella chiave della campagna. Fanny è il secondo volto "dietro il brand" nella campagna di KVD Vegan Beauty, fedele alla nuova strategia 2020 del marchio di far partecipare "uno di loro".

Tra le altre modelle che hanno partecipato ci sono Chloé Nguyen e Carmen Lee Solomons (che indossano entrambe la Tattoo Liner in Mad Max brown) e una modella senior con la Trooper Black, a dimostrazione che l'età è solo un numero. Insieme, le modelle diverse, bellissime e toste sono la prova che Tattoo Liner non si ferma davanti l'età, la forma di occhio e le etnie.

"Non potremmo essere più entusiasti di dare il via alla primavera 2020 con una campagna che celebra il primo prodotto vegano del nostro marchio e il nostro numero 1 Sku – Tattoo Liner, un eyeliner liquido che ha vinto premi a livello mondiale e che quest'anno compie 10 anni. Il nostro prodotto è per tutti e ha superato le sfide più difficili, anche un'incidente di macchina!Nel corso dei prossimi 4 mesi di questa campagna, abbiamo molte altre sorprese. Annunceremo una collaborazione con un makeup artist di celebrità (conosciuto per aver creato uno dei cat-eye più famosi del pianeta), un prodotto cause-marketing e a edizione limitata, numerosi nuovi volti e sostenitori, trovate pubblicitarie social e nuovi e fantastici modi per mettere le mani su campioni gratuiti di Tattoo Liner.Questa campagna è una delle mie preferite di tutti i tempi e rappresenta davvero chi e cosa sia KVD Vegan Beauty nel 2020.Amiamo i ribelli a favore della bellezza, i nostri amici pelosi e crediamo in Cat Eyes for All!" ha spiegato Kelly Coller, VP of Global Marketing e PR di KVD Vegan Beauty.

Seguite sul canale Instagram del marchio @KVDVeganBeauty ogni martedì il #tattoolinertuesday mentre festeggiano #cateyesforall con nuovi look, sorprese, omaggi e altro ancora.

La campagna Cat Eye for All è stata fotografata sotto la direzione artistica del KVD Vegan Beauty Global Creative Director, Danielle St Laurent (campagna / scatti modelle). I prodotti sono stati fotografati da Hudson Cuneo.

INFORMAZIONI SU KVD Vegan Beauty:KVD Vegan Beauty è un marchio di cosmesi iconico, mondiale, ad alta prestazione, vegano e cruelty-free che ha sconvolto il settore fin dal debutto del marchio, nel 2008, con 4 rossetti rossi ad alta pigmentazione, a lunga tenuta e cruelty-free. Nel 2010 abbiamo creato il nostro Tattoo Liner, l'eyeliner premiato, numero 1 che resta il Santo Graal incontestato degli eyeliner liquidi. Dopo aver dato il via alla mania dei rossetti liquidi, abbiamo cambiato nuovamente l'industria della cosmesi nel 2016 quando tutta la nostra linea è stata riformulata per essere vegana al 100%, senza per questo sacrificare le prestazioni per le quali siamo conosciuti. Oggi vantiamo più di 250 prodotti innovativi in ogni categoria, centinaia di premi e siamo distribuiti in 36 paesi di tutto il mondo con esclusiva per Sephora, Sephora all'interno di JC Penney e Debenhams nel Regno Unito e in Irlanda e sul nostro sito

www.kvdveganbeauty.com

// Seguici su @kvdveganbeauty #cateyesforall

INFORMAZIONI SU KENDOKENDO BRANDS possiede e gestisce in maniera esclusiva KVD Vegan Beauty. KENDO è un incubatore di marchi cosmetici innovativo che crea e acquista marchi di cosmesi trasformandoli in marchi di eccellenza globali: FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores, e KVD Vegan Beauty. Gli uffici KENDO sono presenti a San Francisco, Parigi, Dubai, Londra, Sydney e Singapore.