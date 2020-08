GCDS ti invita a K-HAWAII!

Milano, 27 Aprile 2020 - K-Hawaii è una nuova parola ideata da Giuliano Calza Direttore Creativo di GCDS per la collezione primavera – estate 2020 del brand. Risultato della fusione tra Kawaii (termine giapponese per indicare qualcosa di “cute” o “adorable”) e Hawaii uno dei più bei paradisi tropicali.

GCDS presenta la visione di una nuova seduzione estiva in cui K-Hawaii ha la duplice valenza di carino e sexy. Un attento equilibrio di suspense e umorismo regole versus fantasia e amore idealizzato grazie a eroine stilizzate e sensuali.

La collezione K-Hawaii è ritmata da simboli pop quali The Care Bears (Gli Orsetti del Cuore) e Hello Kitty con colori vivaci e stampe giocose presentate dallo styling di Anna Trevelyan hair styling di Syd Hayes e make up di Erin Parson.

Una giustapposizione della serie di film di successo Jurassic World (film girato alle Hawaii) con Kawaii. Concetto che si estende anche nelle proposte eyewear realizzate grazie alla maestria del gruppo Marcolin che ha da poco siglato una partnership con l’azienda. Esclusivamente per la sfilata sono stati ideati occhiali da sole perfetta combinazione tra ironia sperimentazione e street style.

I fumetti Manga mirano a rappresentare desideri o ambizioni un’evoluzione culturale da raggiungere. L'identità personale e i canoni imposti ci stanno trasformando in personaggi fumettistici piuttosto che in esseri reali.

Tutto ciò che vediamo online dall’utilizzo di filtri make-up e contouring è la nuova estetica dei personaggi Manga ideati da Giuliano Calza. L’importanza dei social media nel quotidiano dovrebbe spingerci a ricercare l’unicità come valore per contrastare l’omologazione.

K-HAWAII rappresenta questa prossima evoluzione.

La collezione K-HAWAII presenta articoli con pattern Hentai come stivali alti, camicie e vestiti in pvc. Anche gli accessori riprendono il tema e si declinano in orecchini a forma di conchiglia con dettagli hotfix brillanti, cappelli con shape coniglio e borse hard case a forma di cuore.

#hentaiboots #mangadress #hentaishirt #heartpurse

L'approccio adottato sulla collezione Jurassic è stato quello di mantenere le shapes moderne degli abiti GCDS e mixarle con il tema Jurassic, variano da magliette, a felpe con cappuccio e crop top , a stivali made in italy alti stampati (indossati da Dua Lipa) borse in pelle made in Italy che richiamano il classico logo del film.

#dualipaboots #jurassicpark #jurassicboots

Un ritorno iconico sono i Care Bears con cui GCDS gioca per creare una capsule collection nostalgica ma sorprendentemente moderna. Prodotti limited come bikini e cappelli all'uncinetto e stivali alti stampati con i divertenti personaggi della serie. Felpe con cappuccio con la loro stampa classica che danno un tocco contemporaneo e anni ’90.

#carebearsbikini #carebearshoodie #carebearscollection

La collezione rilancia anche il personaggio Sanrio Hello Kitty (già debuttato nella SS19) ma questa volta si estende in una capsule collection completa. Originario del Giappone, Yuko Shimizu ha dato alla luce uno dei personaggi più iconici della storia. La capsule collection varia da borse in pelle con l’iconica sagoma di Hello Kitty a T-shirt stampate con print olografiche e stivali allacciati con pattern Hello Kitty.

#hellokittybag #hellokittycollection

Il tema K-HAWAII nella collezione uomo si ritrova nella ‘elements tee’ che utilizza colori neon e grafiche all over , la camicia Hentai dal taglio over ma classico con stampe manga. Giacche e pantaloni in PVC trasparente con stampe hentai all over. Sneakers, con shape skate sneakers, ma rivisitate in una versione trasparente e declinate anche in arancione.

Nel tentativo di ridurre il suo impatto ambientale, GCDS si impegna a implementare l'upcycling nella produzione dei loro “recycle pants" utilizzando denim e patchwork mimetici. L'upcycling, ovvero il riutilizzo creativo, è il processo di trasformazione di materiali di scarto di prodotti vecchi o non più utilizzabili in nuovi materiali o prodotti di migliore qualità.

#recyledpants #mangajacket #transparentsneakers #skatesneakers #khawaiishirt

Info e dettagli

https://gcds.it/it/collections/kawaii