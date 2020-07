Calze e collant: le proposte di Calzitaly per armonizzare la silhouette

Le calze e i collant sono da sempre dei preziosi alleati nella creazione del look perfetto. Un aiuto valido che permette di essere alla moda e, al tempo stesso, di esaltare le curve femminili. Ecco perché può essere interessante conoscere da vicino le proposte ideate per armonizzare al meglio qualsiasi silhouette.

Mantova, 13 Luglio 2020. Quando si è scelto l’abito o la gonna perfetta per l’occasione, è importante prestare attenzione anche ad altri elementi. Il riferimento in questo senso è alle calze e ai collant da abbinare all’outfit. A tal proposito, infatti, sebbene siano accessori in parte o del tutto nascosti, questi rivestono un ruolo fondamentale nella definizione dell’intera silhouette. Nello specifico, ad esempio, i collant contenitivi sono in grado di esaltare al massimo le forme del corpo che così armonizzate restituiscono un’immagine finale perfetta. Per questa ragione non è consigliabile lasciare al caso la scelta di questi accessori. Al contrario, individuare l’abbinamento perfetto consente di dare al proprio outfit un tocco di classe. Ecco quindi che può rivelarsi interessante prendere ispirazione dalle proposte di Calzitaly, azienda italiana eccellenza del settore, che offre soluzioni efficaci e alla moda capaci di rispondere alle esigenze e alle preferenze più disparate.

Modellare ed esaltare: i collant contenitivi ideali

I modelli attualmente in commercio sono pensati per assicurare il massimo comfort e una vestibilità ottimale. Al tempo stesso, grazie al design innovativo e alle lavorazioni impiegate, questi prodotti sono l’ideale per modellare le forme della persona contenendo e armonizzando dove dovesse rendersi necessario.

Alcuni esempi di questi benefici sono riscontrabili nei collant modellanti coprenti a vita alta da 80 denari. Grazie alla morbida microfibra elegante e confortevole ottenuta tramite un’esclusiva lavorazione 3D, queste calze si contraddistinguono per la funzione shaper. In un attimo i collant riescono a modellare la silhouette ed esaltare le curve. In aggiunta, il prodotto appiattisce la pancia per mezzo della vita alta e disegna i fianchi alzando contemporaneamente i glutei sostenuti da un meraviglioso effetto push-up.

Se invece si desidera un articolo capace di sostenere le gambe limitando la fatica tipica delle lunghe giornate di lavoro, allora la soluzione è il collant velato da 20 denari a effetto riposante. Questo prodotto si caratterizza per il filato morbido, particolarmente resistente e di qualità. Il modello è progettato per esercitare una compressione media alle gambe che stimolate ritrovano in un attimo benessere e leggerezza.

Calzitaly, soluzioni sicure e di tendenza

I modelli proposti da Calzitaly assicurano grandi benefici sotto diversi punti di vista. Nell’ampio catalogo vengono infatti proposte numerose tipologie di calze e collant, studiati per adattarsi e rispondere alle necessità della clientela.

A questo proposito, l’attenzione al cliente è uno dei punti di forza di questa azienda. Lo dimostra ad esempio la possibilità riservata agli utenti di accedere alle spedizioni gratuite sopra i trenta euro. In aggiunta l’invio della merce è assicurata entro le quarantotto ore dall’ordine di acquisto.

Per venire incontro alle esigenze delle persone è, inoltre, disponibile il supporto costante di un customer care dedicato. Un team di specialisti è infatti sempre pronto a fornire un’assistenza mirata e puntuale sul caso specifico. Da ultimo, ma non meno importante, anche la presenza di una sezione legata alle recensioni dei prodotti si inserisce all’interno di questa dinamica positiva.

L’insieme di questi fattori permette dunque alla persona di scegliere in tranquillità il prodotto più giusto per la sua situazione. Per concludere, su qualunque modello ricada la scelta, la clientela ha sempre la certezza di poter disporre della massima qualità sia dal punto di vista degli articoli proposti sia per quanto riguarda il servizio erogato.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.calzitaly.com/it

Castel Goffredo (Mantova)

Comunicato a cura di: IMG Solutions per Up&Up