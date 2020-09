Outfit e personalizzazioni: le nuove tendenze della moda giovane

Salerno, 08/09/2020 - Nell’ultimo periodo, tra le tendenze che più vanno per la maggiore nel settore della moda, specie tra i giovani, una menzione speciale la merita la calligraphy. Si tratta della personalizzazione del proprio outfit: degli abiti, delle scarpe, dei giubbotti, delle gonne, delle borse, degli accessori e delle magliette personalizzate online e direttamente in negozio, per risultati unici proprio come presentati sulle passarelle e sui red carpet.

Nel settore della moda, molti stilisti di successo, con l’intento dichiarato di intercettare il target giovanile, hanno optato per la personalizzazione dei capi mediante tutta una serie di tecniche sofisticate e di strumenti all’avanguardia, per assicurare risultati di altissimo livello anche su tessuti molto delicati. Chiaramente, il concetto di personalizzazione è ad oggi ancora relativamente selettivo, ma questo è il suo punto di forza. Lo stesso, ma per target diversi, può anche essere ottenuto grazie alle stampe digitali più moderne.

Obiettivo di fondo della calligraphy è quello di far sentire il capo indossato come qualcosa di ancora più personale e unico, in perfetta antitesi con l’omologazione alla moda di massa. I Millennials, tra gli amanti delle personalizzazioni, dimostrano di amare la moda, senza esserne schiavi. Il loro, quindi, è uno stile unico, perché indossano capi esclusivi.

I giovani cercano vestiti esclusivi e unici, allontanandosi sempre di più dagli articoli standardizzati in massa e soggetti alle mode passeggere. Ciò che tanto piace quest'anno, l'anno dopo appare superato. Dato che la domanda si è fatta sempre più alta, numerosi leader di mercato -non solo quelli operanti nel comparto del lusso ma anche i protagonisti del fast fashion-, assicurano agli acquirenti l’opportunità di personalizzare i capi di loro gradimento. In sostanza, queste maison mirano a offrire un’esperienza di acquisto altamente innovativa e in linea con le esigenze dei consumatori.

I numeri della calligraphy

Già nel 2017, il Lanieri Fashion Tech Insight, sondaggio annuale condotto sulle principali tematiche attinenti moda e tecnologia, metteva in evidenza come in futuro, oltre all’aumento degli acquisti online, avrebbe visto il suo boom la vera e propria rivoluzione rappresentata dalla calligraphy. Una buona fetta dei Millennials, nati a cavallo tra gli anni ’80 e 2000, si dichiarava disposto a pagare anche sino al 40% in più un capo a fronte di una personalizzazione ad hoc. Questo è attualmente il segmento di mercato più redditizio per le case di moda che, di fatto, si sono limitate a esaudire le richieste.

T-shirt e giubbotti personalizzati conferiscono quel tocco in più di eleganza che non guasta mai. I Millennial optano per la stampa di una frase cult che li rappresenti al meglio. Se inizialmente questi capi venivano indossati in occasione delle serate in comitiva, per un aperitivo con gli amici o con i colleghi, allo stato attuale delle cose risultano in uso anche durante gli appuntamenti più importanti, come ad una festa di laurea o una di compleanno. Basta poco per essere glamour!

Nel caso delle borse, la calligraphy non si esprime solo con le classiche iniziali, ma anche con disegni floreali che tanto piacciono alle fashion addicted. Stampe sgargianti su borse nere, rigorosamente in pelle, esprimono un contrasto che regala un colpo d'occhio unico. E anche le stampe nere su borse bianche regalano un impatto visivo davvero bello a vedersi. Una moda, questa, che ha iniziato a diffondersi tra numerose influencer d'Oltremanica e che non ha lasciato indifferenti le donne di successo amanti del made in Italy.

Le sneaker personalizzate in passato erano di moda solo tra gli sportivi, calciatori in primis. Oggi, la calligraphy è un fenomeno che non può passare inosservato, al punto che numerosi brand leader di mercato propongono la personalizzazione con le iniziali, oltre che con i colori e altri elementi della scarpa, come ad esempio la suola (va sempre più di moda quella in gomma ultra leggera), le stringhe, il logo, i dettagli laterali e la tomaia.

Il successo della personalizzazione dei capi

Tra i brand che più di tutti hanno saputo sfruttare la calligraphy come vantaggio competitivo, Gucci e Vuitton meritano di essere citati per primi. Il marchio italiano ha optato per la personalizzazione di scarpe, borse e capi di abbigliamento. L’operazione è fattibile online, ricorrendo al servizio DIY, cioè Do It Yourself. La creazione di un capo customizzato avviene praticamente al volo. In alternativa, l’unico store di lusso che al momento consente questa operazione è Il Gucci Wooster di New York. Louis Vuitton, invece, porta avanti quella tradizione nata decenni fa con la proposta delle valigie da viaggio dipinte a mano. Ora ci sono gli accessori di pelletteria che possono essere personalizzati con un servizio di stampa a caldo, disponibile a titolo gratuito.

Zara, leader di mercato nel segmento low cost della moda, per anni si era avvantaggiata del successo del fast fashion. Tuttavia, per intercettare anche target diversi, ha proposto una collezione di capi denim personalizzabili. Abiti, giacche, gonne e pantaloni potranno avere parole ricamate sopra.

Ma è online che la calligraphy diventa accessibile a tutti, con la proposta di molte aziende esperte di stampa digitale che riescono a soddisfare richieste anche molto specifiche, non solo con frasi, ma anche con la riproduzione di immagini customizzate. La possibilità di acquistare t-shirt personalizzate online e di averle consegnate in tempi record a casa permette di poter sfoggiare questi outfit in occasioni specifiche, per poter comunicare anche con l’abbigliamento chi si è. Del resto, indossare un capo originale, unico e personalizzato non è da tutti e anche in questo modo ci si potrà distinguere.

