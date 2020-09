Herno accelera la digitalizzazione con Centric PLM™

Il brand italiano dell'outerwear di lusso accelera il go-to-market sull'onda dell'espansione dei prodotti

CAMPBELL, California, 29 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Herno, il brand italiano di outerwear di lusso, ha implementato con successo la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso, di largo consumo e home design per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Fondata nel 1948, Herno è un produttore di fama mondiale di cappotti di lusso. Nel 2000 l'azienda di famiglia è passata nelle mani di Claudio Marenzi, che ha rivoluzionato la produzione e introdotto l'uso di materiali moderni preservando al tempo stesso la cultura della lavorazione artigianale del brand.

Herno ha di recente ampliato le proprie linee, includendo maglieria e calzature, e ha deciso di investire in una soluzione PLM specifica per la moda per arricchire le collezioni e mantenere, al contempo, sotto stretto controllo la qualità dei prodotti.

"La conoscenza del settore beni di lusso di Centric Software e le innovative soluzioni fornite dalla sua esclusiva tecnologia PLM hanno giocato un ruolo fondamentale nel percorso di innovazione che ci ha portato a scegliere Centric," dichiara Claudio Marenzi - CEO di Herno. "Centric PLM ottimizza e struttura le attività di sviluppo dei prodotti e riduce il time to market e, al tempo stesso, assicura a tutti i membri dei team la visibilità sull'intero processo di sviluppo."

Il progetto PLM di Herno è stato gestito in collaborazione con BeSight, una nuova venture tecnologica co-fondata da Herno e Altea Federation, un'azienda tecnologica italiana. Herno utilizza la soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) di BeSight per gestire gli aspetti tecnologici della produzione, e Centric Software è un Gold Partner di BeSight. Joan Paolo Piscopo, CEO di BeSight ed ex Head of IT Operations di Herno, sostiene che l'integrazione tra le due soluzioni è di fondamentale importanza.

"Adesso Herno sovrintende alla produzione della prossima stagione, campiona la stagione successiva e progetta le prossime tre stagioni in contemporanea, e tutto ciò mentre la stagione in corso va al retail," spiega. "Le nostre soluzioni PLM e ERP lavoreranno insieme, in questo modo la sovrapposizione delle stagioni non rappresenta una limitazione delle prestazioni, ma diventa un booster."

"Siamo molto lieti che Herno abbia implementato con successo Centric PLM," afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "In collaborazione con BeSight, stiamo creando una piattaforma digitale integrata che consentirà a Herno di aumentare la velocità, la qualità e l'efficienza, e promuoverne la futura espansione."

Scopri di più su

Centric Fashion PLM

Richiedi Una Demo

Photo -

https://mma.prnewswire.com/media/1283067/Herno_Centric_PLM.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo

Logo -