Black Friday 2020, eCharme sconta gli sconti su profumi e cosmetica

Modena, 21 Ottobre 2020 - Mai più pelle secca e labbra screpolate: preparati ad affrontare l’inverno con i migliori prodotti di skincare e make-up a prezzi bassissimi. Dal 21 al 30 novembre eCharme propone un Black Friday in versione estesa, con sconti eccezionali su profumi, make-up, trattamenti viso e corpo, smalti e tanto altro ancora. Una pioggia di offerte per fare rifornimento di cosmetici e risplendere anche nelle giornate più grigie.

Con un catalogo composto da oltre 10.000 prodotti, eCharme è la profumeria online che presenta i migliori marchi del settore a prezzi vantaggiosi. Con il Black Friday la convenienza si moltiplica, perché saranno applicati sconti imperdibili su moltissimi prodotti già scontati ed inoltre, ogni giorno, a tutti gli iscritti alla newsletter verrà inviato un COUPON specifico per un brand. Esatto, proprio così! Gli sconti saranno Folli.

Ma attenzione: non si tratta di rimanenze di magazzino o collezioni flop. Lo shop online propone un’offerta raffinata e sempre al passo con le ultime tendenze. In catalogo ci sono i top brand di cosmetica e alta profumeria e per nove giorni potrai portarli a casa a un prezzo ancora più conveniente, approfittando anche di spedizioni veloci e reso gratuito.

Sì, perché mentre i comuni e-commerce applicano riduzioni solo il 27 novembre, con eCharme avrai a disposizione nove giorni di saldi ed in più avrai nove codici coupon per ottenere sconti imperdibili sui grandi marchi di profumeria e cosmetica. Un coupon per ogni giorno della promozione.

Il meglio di profumeria e cosmetica con sconti al cubo

La promozione profumi Black Friday è l’occasione perfetta per concedersi una nuova fragranza o pensare ad un regalo in vista del Natale. Lo stesso vale per la sezione Black Friday make up. Dal 21 novembre, fino alla fine del mese, potrai acquistare rossetti, matite occhi, correttori stick, fondotinta e tanti altri prodotti a prezzi mai visti.

Le appassionate di nail art non sapranno dire di no agli smalti e accessori professionali che compongono l’offerta Black Friday unghie. Opportunità da non perdere anche per le cultrici della skincare, che grazie alle promozioni Black Friday cosmetica potranno rifornire il beauty-case con le migliori proposte di creme viso, sieri, maschere, lozioni e trattamenti occhi.

A cui si aggiungono trattamenti corpo e prodotti specifici per gli uomini: dal dopobarba al deodorante, fino a colonie e gel barba anti-irritazione. L’ideale per anticiparsi con i regali di Natale risparmiando.

Aggiungi un promemoria in agenda e concediti un “Freaky Friday” con eCharme: un regalo per te e uno per i tuoi cari.

