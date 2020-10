BIELLA COLLEZIONI: Le giacche NASA realizzate in edizione limitata per il lancio in collaborazione con Space X presto disponibili online

BIELLA COLLEZIONI® lancia la sua prima capsule collection. Realizzata in collaborazione con NASA, la linea in edizione limitata e Made in USA sarà presto disponibile online ed è costituita da una collezione di soli 100 esemplari realizzati con l'innovativo tessuto THINDOWN® Recycled.

Questo tessuto, prodotto con piuma riciclata al 100%, sintetizza perfettamente la filosofia di Biella Collezioni: Innovazione, Ricerca e Sostenibilità.

Le giacche, già utilizzate dal personale di terra in occasione del primo lancio NASA Space X, verranno utilizzate anche in occasione del secondo lancio, previsto per metà novembre 2020.

Benessere, ricerca e innovazione: il nuovo lifestyle di BIELLA COLLEZIONI®

La mission scelta da BIELLA COLLEZIONI® si riassume perfettamente nelle tre parole: Benessere, Ricerca, Innovazione. Oltre a prodotti unici e innovativi come la Capsule dedicata a NASA, propone capi per il tempo libero realizzati con tessuti innovativi. L'obiettivo di BIELLA COLLEZIONI® è di unire nei prodotti comfort e salute, grazie ad esempio a tessuti con filati contenenti nanotecnologie derivate dal rame con caratteristiche antivirali, antiage e capaci di migliorare l'ossigenazione dei tessuti e le prestazioni sportive. Tutte proprietà durevoli nel tempo e resistenti ai lavaggi e all'usura.

Una ricerca costante che porta alla nascita di prodotti unici, come le sneakers in tela isolate con il tessuto THINDOWN® Fiberfill che offrono la possibilità di avere un look sportivo anche durante i mesi più rigidi dell'inverno. Un prodotto unico nel suo genere, che dimostra come la sperimentazione di nuove tecnologie e soluzioni può conciliarsi perfettamente con il design e la tendenza, e dare origine a capi inediti.

BIELLA COLLEZIONI® IN PARTNERSHIP CON NIPI ITALIA, PRODUTTRICE DELL’UNICO TESSUTO IN PIUMA PIÙ LEGGERO AL MONDO, THINDOWN®, lanciando l’ambizioso progetto, ha scelto di puntare sull’innovazione per realizzare capi e accessori performanti «con l’obiettivo - spiega YURI BODO - di infondere a chi li indossa un profondo senso di benessere, ma anche sicurezza e protezione grazie all’utilizzo di TESSUTI e materiali high-tech che offrono uno schermo contro batteri e virus, tema più che attuale in questo momento».

Oltre ai giubbotti PER Nasa con gli interni in Thindown®, GLI STESSI MATERIALI VERRANNO INSERITI ANCHE NEL “MADE TO MEASURE" «per valorizzare le produzioni tessili e RIVOLUZIONARE LA nostra tradizione - prosegue - l’e-commerce di Biella Collezioni sarà un contenitore destinato a crescere».

BIELLA COLLEZIONI®, la ricerca continua

Dopo il lancio della prima Capsule realizzata in collaborazione con NASA, l'impegno di BIELLA COLLEZIONI® per offrire capi sempre inediti e innovativi proseguirà con nuovi tessuti e nuove tecnologie che verranno proposti ad ogni stagione, attraverso capi attentamente selezionati e in edizione limitata, frutto della ricerca e delle nuove tecnologie nel campo dell'abbigliamento a livello globale.

ABOUT BIELLA COLLEZIONI®

Dal 1990 la capacità manifatturiera, l’esclusività del made in Biella, patria di eccellenze e sinonimo di tessuti pregiati e naturali. Oggi BIELLA COLLEZIONI® rinasce grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori, guidato dal biellese Yuri Bodo, mantenendo gli imprescindibili valori legati al brand. Evoluzione e ricerca delle migliori tecnologie esistenti e future guideranno il nuovo corso del marchio.

ABOUT THINDOWN®

THINDOWN® è il primo e unico tessuto in vera piuma al mondo, totalmente made in Italy. Brevettato in tutto il mondo da NIPI (Natural Insulation Products Inc.), THINDOWN® offre tutti i vantaggi naturali della piuma come leggerezza, traspirabilità e calore e la facilità di lavorazione di un tessuto.

