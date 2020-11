Cristiano Gualtieri: le scarpe made in Italy di alta qualità

Santa Maria a Vico, 11 Novembre 2020. L'unione perfetta fra qualità, autenticità e ricercatezza oggi ha il volto delle calzature Cristiano Gualtieri: modelli da uomo unici e pregiati, nati da un'arte manifatturiera senza tempo, fatta di eccellenze e di produzioni esclusivamente made in Italy.

La maison, che dal 1995 esalta la qualità dell'artigianato italiano, ha infatti scelto di restare fedele a una tradizione che negli anni si è rivelata vincente, quella di affidarsi a una produzione accurata, realizzata completamente in Italia.

L’intero processo produttivo delle calzature firmate Cristiano Gualtieri, dalla selezione dei materiali alle cuciture, passando per il taglio e le rifiniture, si svolge infatti esclusivamente sul territorio nazionale.

Il brand si avvale di una manodopera specializzata che annovera esclusivamente le eccellenze del territorio, a garanzia di un processo produttivo che mira a valorizzare il savoir-faire dell'arte calzaturiera italiana.

I valori di Cristiano Gualtieri

La tradizione è parte della mission che nel tempo ha contribuito a consolidare i valori di Cristiano Gualtieri, una realtà che oggi guarda con orgoglio alla propria identità, con creazioni uniche e distintive.

A fare il resto, una vision senza tempo ma completamente orientata all'innovazione, che accosta all'autenticità delle lavorazioni fatte a mano il rigore stilistico delle rifiniture di macchinari all'avanguardia.

È per tutte queste ragioni che le creazioni di Cristiano Gualtieri sono un tributo al design: dallo stile elegante a quello sportivo, passando per quello puramente casual, le produzioni si concentrano soprattutto su tre linee di tendenza, che possono offrire la calzatura giusta da sfoggiare in ogni occasione.

Spazio quindi ai modelli classici, ai must have e alle nuove concezioni moda, nei quali ogni prodotto racconta la storia di un brand che ha saputo rinnovarsi senza rinunciare ai suoi valori.

Cristiano Gualtieri: i modelli iconici

Oggi, a testimonianza di quei processi di innovazione e tradizione tanto cari alla maison spicca il modello Fresh, la scarpa di punta, nonché quella più venduta, protagonista di tutte le collezioni del brand dal 2004.

Questa calzatura, infatti, sa reinventarsi anno dopo anno grazie a un'ispirazione casual dalle linee fortemente trendy, rinnovate dai colori moda più attuali e arricchite dalla presenza di eleganti dettagli in camoscio.

Ma l'autenticità e il valore del Made in Italy di Cristiano Gualtieri oggi si perfezionano anche nel modello Martin, una calzatura che riscrive le linee della classica inglesina dando vita a un modello più sportivo.

Ne nasce una scarpa dal design ricercato e dalle rifiniture di alta classe, che il brand perfeziona grazie a una lavorazione spazzolata in pelle di vitello o a una finitura ottenuta da pelle tinta a mano.

Spazio poi a Robin, una sneaker versatile, leggera e di ottima qualità, che rompe i canoni della moda vestendosi di pelle o in pregiato tessuto con ricami. Si tratta di un prodotto comodo, messo in risalto dalla firma a fuoco presente sui lati e da una serie di colorazioni trendy, che si perfezionano nella scelta di tessuti waterproof.

Sempre tra i must have, spicca poi Torpedo, un anfibio in pelle di vitello dal design ricercato, tinto a mano, perfetto per accompagnare qualsiasi outfit, anche negli inverni più rigidi.

Calzature Cristiano Gualtieri: massima cura dentro e fuori

A fare delle scarpe Cristiano Gualtieri calzature da indossare nel quotidiano sono soprattutto il comfort e la leggerezza.

Ogni modello nasce per essere esteticamente impeccabile e piacevolmente confortevole, e per assicurare una camminata più leggera, senza mai appesantire il passo. Il merito, naturalmente, va alla presenza di una serie di suole dal progetto esclusivo, nate per avvolgere la pianta del piede e supportarne i movimenti durante la camminata.

Nei modelli classici o eleganti, ad esempio, il brand garantisce la massima comodità grazie a una suola in micro gomma leggera, che assorbe le sollecitazioni che gravano sulla pianta dei piedi spesso, responsabili di dolori e affaticamenti.

La seconda suola, extralight con un’altezza di 3 cm, al suo interno racchiude un cuore estraibile in foam, che si adatta alla forma del piede. A garantire la massima sicurezza, in ogni caso, è l'esclusivo puntalino in cuoio antiscivolo, che assicura una camminata più stabile.

