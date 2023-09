Caratteristiche cinesi: In che modo Pechino fa moda in modo diverso dagli altri?

BEIJING, 29 settembre 2023 /PRNewswire/ -- La settimana della moda a Pechino è nel Settembre con la cerimonia di apertura che ha preso il via la sera del 15. L'atmosfera generale della cerimonia era quella di molte sfilate di moda, con musica deep house che rimbombava mentre le modelle si pavoneggiavano sulla passerella fissando intensamente la telecamera alla fine della passerella. Tuttavia, l'apertura della sfilata è stata leggermente diversa dalle altre sfilate, in quanto le modelle vestite con abiti tradizionali cinesi hanno ricreato scene di vita quotidiana nelle strade di Shanghai di 100 anni fa.

Le sfilate di moda di Pechino sono state diverse quest'anno. I nuovi stili si sono mescolati con gli elementi tradizionali cinesi per presentare modelli unici di fronte ai punti di riferimento storici di Pechino, come Qianmen. In questo video, i conduttori americani Jack Klumpp ed Evy Pinero partecipano per la prima volta alla settimana della moda. Jack assiste da vicino alle sfilate che presentano gli stili unici di diverse culture etniche, come gli Ewenki e i Tibetani. Inoltre, apprende i punti salienti e le aspirazioni della settimana della moda di Pechino dall'organizzatore dell'evento Zhao Zhe.

Nel frattempo, Evy si è recata al Laboratorio del Patrimonio Culturale Immateriale per sperimentare l'antica arte cinese della marmorizzazione della carta, nonché le nuove tecnologie della moda, come un dispositivo di scansione in grado di misurare le dimensioni del corpo di una persona e di generare un modello 3D in meno di tre secondi!

In che modo la Settimana della moda di Pechino sta diventando una piattaforma per centinaia di stilisti che presentano le loro creazioni? Cosa vedremo quando l'abbigliamento tradizionale sarà infuso con elementi di moda moderna?

