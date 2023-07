Elisabetta Franchi, dai top con logo all-over agli abiti da sera: tutte le novità della collezione estiva 2023

Milano, 6 luglio 2023. Mostrare con fierezza la propria femminilità e trasmettere fiducia e sicurezza: sono questi i valori che guidano Elisabetta Franchi, stilista e imprenditrice bolognese, fondatrice dell’omonimo brand. La maison italiana, nata nel 1996, oggi produce collezioni raffinate e sofisticate, concepite per tutte le donne che desiderano raggiungere i propri obiettivi, destreggiandosi tra le mille sfide della vita quotidiana.

E per l’estate 2023 non mancano di certo le novità. Il marchio ci propone tantissime opzioni interessanti, dai top con il classico logo EF all-over ai blazer dal taglio sartoriale, passando per eleganti abiti da sera e mini-dress estivi. Allora, non ci resta che scoprire tutti gli articoli con cui creare outfit indimenticabili.

Mini-dress estivi con disegni classici e balze bon-ton

Iniziamo da un capo fresco e audace, perfetto da sfoggiare durante le belle giornate estive che ci attendono: il mini-dress. I modelli che fanno parte della collezione estiva Elisabetta Franchi 2023 sono un concentrato di sensualità e dettagli estremamente femminili. I tagli sono mini e le forme sono corte, per abbracciare con sicurezza la silhouette.

Imperdibili sono gli abiti più classici, a tubino o in versione a portafoglio, ricoperti dall’iconica stampa monogram EF. Impossibile, però, rinunciare ai modelli robe-manteau a costine, dove dettagli cut-out mostrano la pelle, donando un aspetto più moderno ed innovativo, oppure i dress decorati da romantiche balze e bottoni gold.

Ampio spazio, chiaramente, anche agli abitini in tinta unita, autentici must-have del guardaroba di ogni donna. Quelli neri, con colletto a camicia, si prestano ad essere sfruttati anche in ufficio o durante un meeting di lavoro. Quelli bianchi, più romantici e sbarazzini, sono la scelta migliore per un cocktail tra amiche.

Crop-top e bluse dal design super attuale

Top e bluse occupano un posto di tutto rispetto nella nuova collezione della designer italiana. Per quanto riguarda i top, vengono proposti in versione crop, ideali per un look daily e giovanile. A ciò si uniscono modelli a fascia, in stile corsetto o con scollo all’americana.

Anche in questo caso si gioca sulle tonalità più tradizionali: nero e bianco. Senza scordare, però, i body e le t-shirt con lavorazione crochet, per creare un look vintage e dall’allure boho-chic, pur mantenendo quel fascino ineguagliabile che caratterizza tutti i capi della linea.

Le bluse, invece, sono allegre, bon-ton e declinate in tinte romantiche. Tra le ultime proposte griffate Elisabetta Franchi in vendita online incontriamo modelli arricchiti da fiocchi, ruches, dettagli logo e chiusure a incrocio. Ma non mancano nemmeno le camicie in denim, vero e proprio must-have di stagione.

Blazer sartoriali e giacche eleganti come una vera business-woman

Se desideri sfoggiare un look raffinato e ricercato in qualunque occasione quotidiana, anche durante un’uscita tra amiche, i blazer sartoriali e le giacche EF 2023 sono proprio ciò che fa al caso tuo. Dai modelli più semplici a quelli in versione a doppiopetto, si tratta di capi femminili che definiscono la silhouette, da accostare con facilità ad un paio di pantaloni palazzo o ad una longuette.

In nuance accese, come il verde, l’azzurro e il corallo per farsi notare o ricoperte dal classico pattern monogram? La palette cromatica è ricca e completa, così da rispondere a qualunque esigenza.

Chiaramente, anche in questo caso non mancano i modelli stampati, con logo singolo o all-over su tutta la superficie. Il risultato? Uno stile formale e sofisticato, apprezzato da star del calibro di Jennifer Lopez, Jessica Alba e Angelina Jolie.

Cardigan leggeri che avvolgono come una seconda pelle

Dimentichiamoci per un attimo il classico concetto di cardigan. I modelli proposti da Elisabetta Franchi nella nuova collezione, infatti, si indossano come capo unico o, in alternativa, con un micro-top abbinato.

Per quante amano le linee più semplici e tradizionali, sono disponibili articoli contraddistinti da un classico scollo a V, vestibilità scivolata e bottoni dorati. Anche i cardigan a girocollo, con design aderente, e gli spolverini per coprire i nostri amati abiti si dimostrano dei validi alleati.

Voglia di mostrare il tuo lato più audace e grintoso? Allora non potrai che apprezzare i modelli mini con allacciatura sul seno ed effetto cut-out, oppure quelli con dettagli in merletto e superficie completamente traforata.

Raffinati e sensuali, gli abiti da sera tornano protagonisti

Non possiamo che terminare questa panoramica con gli abiti da sera. Femminili, elegantissimi e capaci di conquistare perfino le donne più esigenti, sono perfetti da indossare durante una cena stellata al ristorante, un evento formale o una serata di gala. Si distinguono per la presenza di pizzi, tulle, ricami esclusivi e, chiaramente, ampie scollature sul retro.

Rosso e fucsia sono le sfumature che vanno per la maggiore. Per catalizzare ogni sguardo, l’abito con cut-out nella parte anteriore e graziosi charm dorati è la scelta ideale. Presenta, inoltre, un vertiginoso spacco nella zona laterale.

Infine, altrettanto affascinante e declinato in una particolare tonalità di marrone, è il vestito da sera in tulle, senza spalline. È caratterizzato da un corpetto drappeggiato semi-rigido, che sostiene senza stringere. La gonna è ampia e svasata mentre sulle braccia sono presenti due inserti, sempre in tulle, impreziositi da dettagli metallici.