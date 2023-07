Gerolamo Soli: “La produzione di guanti è una qualità italiana riconosciuta nel mondo”

La conceria italiana è leader a livello mondiale, grazie ad una manodopera altamente specializzata. L’azienda Gerolamo Soli a Ranica, in provincia di Bergamo, è guidata da artigiani del guanto da oltre 50 anni.

Bergamo, 6 luglio 2023. I dati lo dimostrano: l’Italia vanta un quinto della produzione mondiale nella produzione di guanti, con un export pari al 75% del suo fatturato. Il successo della conceria italiana è dato principalmente dall’alta specializzazione della preziosa manodopera artigianale e dalla qualità delle lavorazioni e delle materie prime. Molte imprese, inoltre, sono fortemente legate al proprio territorio, organizzate anche in distretti specifici, e puntano sulla sostenibilità ambientale e sull’innovazione. Veri artigiani del guanto che producono articoli per le più note case di moda italiane ed estere, spesso con una lunga tradizione familiare come l’azienda Soli Gerolamo Srl a Ranica, in provincia di Bergamo.

"Produrre guanti non è solo un lavoro, ma una vera e propria arte - spiega il titolare Gerolamo Soli -. Storia, qualità e tradizione sono i valori racchiusi anche nella nostra linea, che distribuiamo in tutto il mondo. È indubbiamente un lavoro di nicchia, perché occorre una manodopera molto specializzata e quindi è molto ricercata. Non ci sono scuole dove apprenderla, ma ci si specializza sul campo con l’esperienza diretta”.

Nel 1970 i coniugi Teresa e Gerolamo iniziarono a produrre guanti, esclusivamente made in Italy, proseguendo così la conoscenza accumulata nella scuola Trussardi, storica società bergamasca che negli anni ’50-’80 produceva guanti. Oggi la Soli Gerolamo Srl produce nel suo laboratorio guanti in nappa, guanti in suede e in molti altri materiali anche di pregio, come coccodrillo, pitone, pecari, carpincho, struzzo, cervo, montone. Per le fodere solo filati nobili in seta, cashmere e calde pellicce. Un punto di forza dell’azienda è la capacità di soddisfare qualsiasi richiesta del cliente relativa alla personalizzazione sia dei modelli che dei materiali. “Siamo in grado di sviluppare una proposta sempre innovativa e al passo con i tempi - sottolinea Gerolamo Soli -, restando sempre attenti al cambiare delle mode. Riusciamo, inoltre, a garantire una qualità elevata, attingendo tecniche e innovazioni in vari aspetti della produzione conciaria”.

Originalità, creatività e innovazione. Abbinati a capospalla o vestiti, i guanti rappresentano da sempre una scelta di comfort e di eleganza. La loro produzione “fatta a mano” comporta una lavorazione complessa, perchè caratterizzata da diverse operazioni a partire dalla selezione dei materiali al cuore del lavoro, la cucitura, che richiede grande cura e precisione, fino alle rifiniture per dare la miglior forma.

La progettazione e la produzione di guanti artigianali in pelle è un’arte che richiede, quindi, profonda conoscenza, abilità tecnica, passione e si tramanda spesso di padre in figlio. Dal 1990 Dimitri affianca i genitori, avvalorandone il grande impegno professionale. Il suo ingresso nella Soli Gerolamo Srl ha conferito dinamicità alla già consolidata esperienza familiare.

