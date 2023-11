La crescita di Galiano: da laboratorio locale a leader del Fashion Retail

Napoli, 14/11/2023 - La storia di Galiano Boutique affonda le sue radici nel 1925, quando nasce come laboratorio artigianale dedicato alla realizzazione di calzature fatte a mano con maestria e attenzione ai dettagli. Da allora, l'azienda ha compiuto un percorso di crescita e innovazione lungo quasi un secolo, affermandosi come uno dei principali player nel settore retail e dell'alta moda in Italia.

Oggi Galiano conta 9 punti vendita distribuiti tra Napoli, Giugliano, Aversa e Sorrento, frequentati e apprezzati da clienti provenienti da tutto il mondo. Le boutique propongono un'ampia e ricercata selezione di capi e accessori delle più rinomate maison nazionali e internazionali, con un occhio di riguardo verso i marchi d'avanguardia e le ultime tendenze. Da Bottega Veneta a Saint Laurent, da Dolce&Gabbana a Fendi, passando per giovani brand emergenti come Jacquemus: da Galiano è possibile trovare il meglio della moda contemporanea.

Come sottolineato dai vertici aziendali, questi punti vendita non sono semplici negozi, ma veri e propri luoghi deputati all'incontro tra moda e cultura, dove competenza, creatività e passione per il bello si fondono per offrire al pubblico un'esperienza unica. Gli store si contraddistinguono per l'ambientazione ricercata e l'accoglienza impeccabile, perfetta cornice e biglietto da visita per i prestigiosi brand proposti. L'obiettivo è far sentire ogni cliente coccolato e al centro dell'attenzione.

Dal 2022 Galiano ha stabilito la propria sede operativa a Mugnano, alle porte di Napoli, in uno spazio di oltre 1500 mq che ospita uffici, reparti produttivi e un'area showroom. Una scelta non casuale, che sancisce il legame indissolubile con le proprie origini e il territorio campano. L'headquarter è dotato delle tecnologie più innovative ed è il cuore pulsante di un'azienda che guarda al futuro restando fedele alla sua storia quasi centenaria e mantenendo salde le radici artigianali.

Proprio questo mix di tradizione e innovazione ha portato Galiano a dare vita anche a Galianostore.com, l’e-commerce lanciato nel 2012 per intercettare le nuove tendenze del fashion retail ed offrire ai clienti un'esperienza d'acquisto omnicanale. Sulla piattaforma online convivono in armonia marchi di lusso e streetwear, capi all'ultimo grido e accessori che dettano tendenza. Lo stylist può spaziare dalle proposte effortless di Burberry, all’eleganza sartoriale di Saint Laurent, allo streetwear innovativo di Jw Anderson, senza dimenticare le ultime novità dei brand emergenti.

L'obiettivo è soddisfare un pubblico eterogeneo per età, genere e stile, offrendo una customer experience digitale al passo coi tempi.

Ma Galianostore.com non è solo un canale di vendita: il sito racconta anche la storia del Gruppo e dei suoi punti vendita, permettendo di scoprire online l'identità dei brand e l'anima delle boutique per poi vivere dal vivo il fascino senza tempo dello shopping sul territorio campano. Un connubio vincente tra tradizione e innovazione che proietta Galiano nel futuro, confermandone il ruolo di punto di riferimento per gli amanti del fashion in cerca di prodotti esclusivi e servizi su misura.

Dalle scarpe fatte a mano negli anni '20 all'e-commerce 4.0, Galiano ha saputo evolversi ed innovarsi rimanendo sempre fedele alla sua essenza di azienda a conduzione familiare che fa dell'expertise artigianale, della selezione di brand prestigiosi e dell'attenzione al cliente i suoi tratti distintivi. Un percorso lungimirante che oggi la proietta con successo nel terzo millennio del retail fashion.

Per informazioni:

tel.: 081 19230174