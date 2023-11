Qualità e classe impeccabile, l’abbigliamento Marina Militare Sportswear è garanzia di autenticità ed esclusività

Milano, 3 novembre 2023. Marina Militare Sportswear, celebre brand parte dell’azienda fiorentina ICCAB, rappresenta un autorevole punto di riferimento per quanti sono alla ricerca di abbigliamento casual e sportswear, capace di adattarsi a differenti occasioni. L’impresa italiana, attiva nel settore da oltre 50 anni, realizza indumenti unici e senza tempo, sinonimo di altissima qualità. Grazie a impegno e costante dedizione ha potuto stringere importanti partnership, tra le quali spicca quella con la Marina Militare Italiana. Proprio da quest’iniziativa ha preso forma il progetto Marina Militare Sportswear.

Le collezioni del brand, uniche, di altissima qualità e rifinite nei minimi dettagli, traggono proprio ispirazione dal mondo della Marina Militare. Una realtà fatta di passione, onore, spirito di abnegazione, storia e prestigio.

I capi d’abbigliamento, come ad esempio le felpe militari, sono arricchiti da fregi, insegne e scudetti originali, garanzia assoluta di autenticità ed esclusività. Raccontano l’amore per gli oceani, per il mare e il rispetto per la natura, ma anche la libertà, la voglia di scoprire il mondo e la navigazione.

Capaci di conquistare sin dal primo sguardo e di rispondere alle preferenze di un pubblico ampio e variegato, le collezioni sono in gran parte eco-friendly, realizzate con materiali riciclati e in fibra organica. Inoltre, permettono a chi le indossa di essere impeccabile in qualunque momento, adattandosi alle diverse occasioni quotidiane.

Scendendo nei particolari, Marina Militare Sportswear dà forma ad un catalogo composto da giacche, maglia militare, pantaloni militari uomo, gilet, polo, t-shirt, camicie, cardigan e cappotti. Senza scordare l’ampia selezione di calzature e accessori, che spaziano dalle borse agli zaini, dai berretti alle cinture.

Diversi sono i vantaggi che impreziosiscono l’esperienza d’acquisto su www.marinamilitare-sportswear.com. Promozioni e riduzioni periodiche scandiscono regolarmente il calendario del negozio digitale. Mentre le esclusive Gift Card Marina Militare Sportswear, disponibili sia in versione classica che digitale, consentono di fare un regalo, a sé stessi o a qualcun altro, in modo rapido e confortevole.

Un servizio di assistenza immersivo e dedicato, fruibile tramite numero telefonico (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00), WhatsApp, indirizzo e-mail, chat e form online, è sempre pronto a supportare l’utente in ogni fase dell’acquisto, guidandolo nella selezione del prodotto perfetto.

Le spedizioni, invece, si realizzano in tutto il mondo. Nel nostro Paese sono effettuate da corriere espresso entro 24/48 ore e diventano gratuite in caso di importi superiori a 80 euro. Terminano l’esperienza online, all’insegna della massima trasparenza e sicurezza, diverse modalità di transazione, PayPal, carta di credito, bonifico e opzioni rateali con Scalapay.

