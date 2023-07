Sofisticati o sportivi, dai colori sgargianti o tradizionali? I 5 modelli di costumi mare donna per l’estate 2023

Milano, 13 giugno 2023 - L’estate è ormai dietro l’angolo e, come ogni anno, è giunto il momento di acquistare dei nuovi costumi da bagno, da sfoggiare in spiaggia o a bordo piscina. Colorati o in tinta unita? Audaci o dal taglio più classico? Vi sono così tanti modelli e numerose news di stagione tra cui districarsi che spesso, scegliere, risulta una vera e propria impresa.

Le tendenze del 2023, però, accontentano proprio tutte, dimostrandosi confortevoli ed inclusive. Si va dai modelli a due pezzi con pattern animalier ai tradizionali total-black, passando per raffinate versioni in crochet o bikini impreziositi da laccetti lunghissimi. Vediamo subito, allora, i cinque costumi da aggiungere alla propria wishlist.

Il costume animalier, un evergreen che fa sempre tendenza

Apriamo questa panoramica con una vera e propria esplosione di grinta e di energia: il costume animalier. Poco importa che si tratti di un bikini o di un modello intero, di una versione zebrata, leopardata o tigrata. Siamo di fronte ad un capo davvero intramontabile, che ha segnato la storia del beachwear.

La stampa che ricorda il mantello dei felini ha fatto capolino sulle passerelle nel 1974, su un tessuto griffato Christian Dior. Da quel momento è diventata una presenza costante nel guardaroba femminile. Oggi viene declinata dagli stilisti in moltissime varianti, capaci di rispondere ad ogni preferenza in fatto di stile.

Uno dei modelli che interpreta al meglio le prerogative di questo trend è Onltassy Ring One Shoulder Swimsuit di Only. È un costume intero e monospalla con coppe leggermente imbottite, nella classica stampa leopardata.

Spazio, chiaramente, anche a bikini e a versioni a due pezzi più audaci. Hunkemöller propone un modello zebrato, impreziosito da anelli dorati sia nella parte superiore che in quella inferiore. Il Bobby Set del brand Shiwi, con pattern leopardato nelle nuance del rosso, è decorato con graziosi volant sulle spalline e sui bordi dello slip.

Bikini nero e raffinato, per essere elegante anche sotto l’ombrellone

Anche quando si tratta di costumi da bagno, con il nero non si sbaglia mai. Si tratta di capi beachwear capaci di accontentare qualunque donna, caratterizzati da linee semplici, minimali ma sempre sublimi. Modelli dall’estetica senza tempo, con cui si può fare un tuffo in piscina, in mare o abbronzarsi a bordo di una barca.

Il bikini total-black accomuna stili completamente opposti. È indossato da celebrità come Miley Cyrus e Kim Kardashian, ma anche da Charlotte Casiraghi, la figlia della principessa Carolina di Monaco. Senza contare, poi, che si tratta di un articolo piuttosto basic, facile da accostare ad un pareo, a degli shorts di jeans o ad un copricostume floreale.

Non vuoi rinunciare all’eleganza nemmeno sotto l’ombrellone? Allora ti suggeriamo di puntare sul costume firmato Dorina. È composto da uno slip elasticizzato a vita alta e da un reggiseno a triangolo, con spalline intrecciate sul retro e delicate ruches. Quante, invece, vogliono esprimere il proprio lato più rock possono approfittare del bikini Seafolly, rigorosamente nero ma con dettagli cut-out.

Delicato e colorato, il costume all’uncinetto è super femminile

Tra i prodotti della moda beachwear più apprezzati del 2023 troviamo anche il costume crochet, romantico e sensuale. Gli stilisti lo interpretano in modi diversi. C’è chi ricopre l’intero tessuto disponibile con la texture, ma anche chi si limita ad inserire piccoli accenti e dettagli, magari sui bordi o sulle cuciture. In questo modo, è più semplice giocare con decorazioni geometriche, floreali o più elaborate.

Ma quali sono i costumi donna in offerta online su cui puntare per fare un vero e proprio tuffo nella spensierata era Seventies? Tanto raffinato quanto particolare è il bikini Bellona in tonalità off-white, griffato Cult Gaia. La parte sopra ha la forma di un fiore e si allaccia delicatamente al collo. Più semplice è invece lo slip, sgambato e a vita alta.

Tra gli altri marchi che propongono costumi in linea con questo stile possiamo ricordare anche Only, Next, Oysho e Rip Curl. Un ultimo consiglio? È quello di abbinare il bikini crochet con accessori hippie-chic, per accentuare ancora di più la vena anni ’70.

Bikini con fiocchi e laccetti che avvolgono la silhouette femminile

Rimaniamo ancora in tema bikini. Direttamente dagli anni 2000 arrivano, anche per la corrente stagione, i modelli arricchiti da lunghi lacci. Da annodare a piacere per ottenere un effetto più o meno sgambato, possono essere regolati dove l’abbronzatura non ha ancora raggiunto il suo exploit.

Nelle versioni classiche o in varianti più sofisticate: i laccetti permettono di sottolineare la silhouette femminile, rendendo la figura più armonica. E non è un caso se questo modello ha già conquistato tantissimi dei personaggi più amati dei social, tra cui Chiara Ferragni.

Il costume Shiny di Bershka, color bronzo, presenta uno slip dal taglio abbastanza tradizionale, con laccetti sui fianchi. Il vero protagonista del completo, però, è il reggiseno, da annodare alla pancia a proprio piacimento. Altrettanto glamour è anche il modello di Moda Minx, che oltre ai fiocchi regolabili aggiunge luccicanti applicazioni in pietra.

Il triangolo? Sì, declinato in tutte le fantasie

Basic, semplice e sempre apprezzato. Non possiamo che terminare questa panoramica con il bikini a triangolo. Parliamo, del resto, di uno di quegli essential che non deve mancare nel proprio guardaroba o nella valigia delle vacanze.

Ce lo insegnano anche le star Gigi Hadid, Hailey Bieber e Dua Lipa: quando si parla di costumi da bagno, la regola è “less is more”. Ma niente paura, visto che il design è semplice e minimale ci si può sbizzarrire giocando su colori accesi e pattern fantasiosi.

Alcuni esempi? Il bikini firmato Clockhouse è disponibile in tonalità light green o blue. È composto da uno slip sgambato e da un tradizionale reggiseno leggermente rinforzato. Più particolare, infine, è il modello Marilyn Puerto Vallarta di 4Giveness, con una coloratissima fantasia geometrica.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency