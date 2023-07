LA PRIMA COLLABORAZIONE TRA RJC, MGMH E GIA

LONDRA, 14 giugno 2023 /PRNewswire/ -- La prima collaborazione in assoluto tra il Responsible Jewellery Council (RJC), il Museo Mineralogico e Geologico dell'Università di Harvard (MGMH) e il Gemological Institute of America (GIA) si svolge in presenza il 23 giugno all'Università di Harvard. Tre dei leader di pensiero più rispettati al mondo si riuniscono per esplorare sfide, opportunità e il futuro della pratica responsabile allo State of the Art Jewelry Summit.

Il cambiamento climatico e le sue implicazioni sulla supply chain, il business della tecnologia e l'evoluzione delle aspettative dei consumatori: questa giornata unica di dibattiti e presentazioni di esperti, accademici e artisti globali condividerà preziose informazioni sul valore e il desiderio di sviluppo della gioielleria responsabile. Verranno discussi inoltre i diritti umani, i rischi e i conflitti, e la giornata terminerà coi giovani diamantai che discuteranno del futuro del settore attraverso gli occhi di coloro che lo erediteranno.

Tre leader di pensiero donne condurranno il Summit: Melanie Grant, Direttore Generale di RJC, Susan Jacques, Presidente e CEO di GIA e Raquel Alonso-Perez Ph.D, Curatrice, MGMH all'Università di Harvard. Gli speaker in programma sono uno straordinario mix di pionieri. Personaggi del calibro di Wallace Chan, famoso gioielliere, artista e inventore, Eira Thomas, Presidente e CEO di Lucara Diamond, Dan Schrag, Professore di Scienze Ambientali e Ingegneria a Harvard, che terrà il discorso di apertura.

RJC lancerà al Summit il suo primo ESG Toolkit, disponibile gratuitamente per tutti i partecipanti. Si tratta di un piano di implementazione di strumenti ambientali, sociali e di governance per le aziende di gioielleria di tutto il mondo. Il Summit riunirà tutti i settori dell'industria gemmologica e della gioielleria per plasmare l'approccio collettivo e la comprensione della gioielleria responsabile. Vi sarà la possibilità di creare contatti, scambiare idee, ascoltare e apprendere dai leader attuali e futuri in uno dei più importanti centri di apprendimento al mondo, l'Università di Harvard.

"Sono entusiasta che l'MGMH dell'Università di Harvard stia organizzando il suo primo Summit sui gioielli responsabili in collaborazione con RJC e GIA. La nostra missione è unire arte, scienza e industria per affrontare insieme il futuro. La crescita deve andare oltre l'economia."

Raquel Alonso-Perez - Curatrice, Museo Mineralogico e Geologico, Università di Harvard

