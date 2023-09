YAYA illumina la Settimana della Moda di Milano: l'eredità nazionale del piumino cinese sotto i riflettori mondiali

MILANO, 28 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Questo settembre a Milano si sono riuniti acquirenti professionisti, giornalisti di spicco e marchi di primo piano provenienti da tutto il mondo. Tra questi, il 21 settembre, il principale marchio cinese di piumini, YAYA, ha fatto il suo debutto alla Settimana della Moda di Milano, mettendo in luce oltre mezzo secolo di eredità cinese e di fascino duraturo.

I modelli hanno sfilato al centro della passerella indossando il primo piumino islandese YAYA al mondo, attirando immediatamente l'attenzione. Stabilendo un nuovo standard nella scelta dei materiali, YAYA è il primo marchio a utilizzare il piumino più raro al mondo. Questo impegno verso l'eccellenza è stato ulteriormente rafforzato a giugno, quando l'azienda ha stretto un'alleanza strategica col governo islandese. YAYA è diventato il più grande marchio di piumini ufficialmente autorizzato dal governo islandese ad acquistare l'eiderdown. Collaborando col designer di fama internazionale Bram van Diepen, YAYA ha unito magistralmente all'interno della sua collezione l'atletismo all'aria aperta con l'eleganza dell'alta moda.

In contrasto con lo stile funzionale da esterno della serie Ice Shell, la collaborazione di YAYA col marchio di patatine Lay's introduce un fascino giocoso e giovanile. Per soddisfare i capricci degli amanti del colore, incarna l'etica di una moda che irradia gioia.

Risalendo alle sue radici negli anni '70, YAYA è emersa come pioniera nel settore dei piumini di lusso, con le sue collezioni che hanno raggiunto oltre 60 mercati globali. Nel 1989, i piumini YAYA venivano scelti come regali diplomatici ufficiali per i dignitari internazionali in visita in Cina. Questo ha rafforzato la reputazione del marchio, spingendo il suo motto, "China's YAYA, Friends of the World", a diventare un'icona in tutta la nazione.

In seguito alla ristrutturazione del capitale nel 2020, YAYA ha presentato una nuova strategia che ha portato a un'impressionante impennata delle vendite di oltre cento volte. Abbracciando la sua missione di mettere in risalto il meglio del design cinese e del "Made in China", YAYA ha lanciato la sua piattaforma di design, collegandosi con oltre 1.000 designer e coltivando un ecosistema di design vario e armonioso. Per questa occasione, YAYA ha riunito una serie di talenti del design globale per fare una dichiarazione alla Settimana della Moda di Milano, sottolineando l'approccio al design distintivo del marchio e il potenziale sconfinato della moda in un contesto interculturale.

L'eredità della moda supera il tempo. Con questo debutto, YAYA amplifica la sua presenza globale, celebrando oltre cinquant'anni di eccellenza sartoriale e mostrando una visione fiduciosa per la sua traiettoria futura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2221702/PHOTO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/yaya-illumina-la-settimana-della-moda-di-milano-leredita-nazionale-del-piumino-cinese-sotto-i-riflettori-mondiali-301942082.html