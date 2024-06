ModelNova rivoluziona lo sviluppo di applicazioni AI per i dispositivi di piccole dimensioni

SILICON VALLEY, California, 25 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Dal TinyML Summit di Milano, Italia, embedUR Systems Inc., leader nei sistemi embedded e dell'Edge AI nonché partner sponsor di TinyML, annuncia con entusiasmo il lancio di ModelNova, un innovativo hub software per le soluzioni dell'Edge AI.

ModelNova è un 'model zoo' di modelli IA pre-addestrati e ottimizzati per framework software diversi e per numerose tipologie di piattaforme hardware a basso consumo, dotate o meno di accelerazione AI nativa. Questa innovativa piattaforma semplifica lo sviluppo dei prodotti per l'Edge AI e consente una rapida prototipazione e implementazione di applicazioni intelligenti sui dispositivi edge in una frazione del tempo necessario per sviluppare da zero le soluzioni per l'Edge AI.

ModelNova risponde a una sfida importante a cui gli sviluppatori devono far fronte: la complessità inerente alle fasi di selezione, creazione, formazione, porting e ottimizzazione dei modelli AI per piattaforme hardware diverse, in particolare per i dispositivi IoT a basso consumo.

Si tratta di un processo critico da cui dipende in gran parte della riuscita di un progetto. Richiede una vasta esperienza nel firmware low-level e un'approfondita conoscenza del silicio che le aziende puntano a ottimizzare; si tratta di un insieme di competenze rare.

ModelNova colma questa lacuna proponendo una raccolta diversificata di modelli pre-addestrati per l'AI dedicato alla visione, alle comunicazioni verbali e all'audio e altro ancora, già adattati per il funzionamento su molteplici combinazioni di architetture hardware e software.

Nella maggior parte dei casi, i modelli di AI muovono i primi passi come ricerche accademiche e implementazioni open source addestrate su un particolare set di dati, non approntato per il reale sviluppo del prodotto finale. Sfruttando la nostra esperienza unica nell'AI e nell'integrazione dei dispositivi software embedded per massimizzare le performance e ridurre al minimo il consumo energetico, abbiamo adattato i modelli per un utilizzo nelle applicazioni del mondo reale.

"La nostra piattaforma rimuove le barriere all'entrata per la prototipazione e per lo sviluppo dell'AI su dispositivi a basso consumo; consente agli ingegneri di concentrarsi sull'innovazione, piuttosto che sulle complessità dell'integrazione e dell'ottimizzazione dell'hardware", afferma John Marconi, vicepresidente dell'ambito tecnologico di embedUR.

Gli sviluppatori potranno scaricare modelli notoriamente eseguibili su hardware simile a quello che intendono utilizzare e valutare rapidamente la fattibilità della loro applicazione. Si riduce così nettamente il tempo necessario per la creazione di proof of concept e per la convalida dell'hardware per le applicazioni dell'Edge AI. Gli sviluppatori possono passare dall'idea al proof of concept nell'arco di giorni, anziché di mesi.

"Concentrandosi sui modelli per i dispositivi con risorse limitate, ModelNova è in grado di accelerare il percorso degli sviluppatori per I'IoT Edge AI e mostra i risultati ottenibili sui dispositivi Astra™ AI-Native™ di Synaptics", è il commento di Vikram Gupta, vicepresidente senior e direttore generale delle attività Processori IoT, nonché responsabile prodotti di Synaptics

Vantaggi principali di ModelNova:

Prototipazione rapida: gli sviluppatori possono scaricare modelli pre-addestrati per funzioni simili a quelle richieste dalla loro applicazione e controllarne il funzionamento sulle diverse piattaforme scelte.

Sviluppo lineare: è sufficiente adattare o riqualificare i modelli esistenti per eseguire nuove funzioni, alleggerendo notevolmente il lavoro richiesto rispetto alla creazione del modello.

Accesso alle competenze sull'Edge AI: in qualità di integratore di questi modelli nelle diverse piattaforme per la loro esecuzione, embedUR è a disposizione per aiutare a ottimizzare il modello, per la formazione riferita a casi d'uso applicativi e per l'integrazione dell'hardware mirato all'accelerazione della produzione.

"Si tratta di una risorsa entusiasmante per la comunità degli sviluppatori che apre nuove possibilità di sviluppo di soluzioni per l'Edge AI a un ritmo assai più rapido", ha affermato Pete Bernard, direttore esecutivo della TinyML Foundation.

Si consiglia ai fornitori di silicio e ai creatori di piattaforme impegnati nella realizzazione di nuovo hardware nativo per l'AI di contattare embedUR per il trasferimento e l'ottimizzazione della libreria di modelli di ModelNova sui loro nuovi dispositivi.

ModelNova consente alle aziende di ogni settore, dalla sanità all'agricoltura, di esplorare nuove opportunità di mercato con investimenti iniziali e rischi minimi.

Entrate subito a far parte di ModelNova.ai e iniziate a convalidare i vostri progetti per l'Edge AI in pochi giorni, anziché in mesi.

Informazioni su embedUR systems Inc.:

Con sede a Fremont, California, embedUR systems è un leader nei sistemi embedded e nelle tecnologie wireless specializzato in Wi-Fi, IoT e TinyML. Stiamo abilitando l'Intelligent Edge un dispositivo alla volta. Aiutiamo le aziende a sviluppare soluzioni Edge AI e a debuttare rapidamente sul mercato.

Con il lancio di ModelNova, embedUR è pronto a rivoluzionare le modalità di sviluppo e distribuzione delle applicazioni AI sui dispositivi a basso consumo, consentendo agli ingegneri di innovare in modo più rapido ed efficiente che mai.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2446151/embedUR_systems_ModelNova.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2446152/embedUR_systems_Logo.jpg

