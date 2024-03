LONDRA, 18 marzo 2024 /PRNewswire/ -- MORNING CHRONICLE -- GSB Gold Standard Corporation AG è uno dei principali colossi del software e dell'IT in Europa. Josip Heit, Presidente del Gruppo GSB, è stato nel processo di formazione di un gruppo mediatico internazionale per anni. Ci saranno 40 quotidiani su tutti i continenti entro la fine della primavera 2024, e 30 quotidiani sono già operativi su tutti i continenti.

Per molti anni, il pubblico e i media hanno mostrato interesse per Josip Heit, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Aziendale GSB. Heit ha dimostrato una leadership visionaria, una previsione strategica e una dedizione senza compromessi alla qualità durante tutta la sua carriera. Josip Heit ha idee sia pratiche che aspirazionali per il futuro del Gruppo GSB. Intende promuovere una cultura diversificata e inclusiva mentre espande la portata dell'azienda verso nuovi mercati e pratiche commerciali sostenibili.

"Riunendo diverse prospettive, possiamo risolvere le sfide in modi che potremmo non aver considerato da soli. Perché il successo non è un caso. Riguarda avere una visione, definire chiaramente i propri obiettivi e poi lavorare verso di essi con passione e perseveranza", afferma il Sig. Heit.

Heit è ottimista riguardo alla crescita dell'azienda mediatica tedesca attraverso l'acquisizione di questi titoli mediatici. La dimensione dell'azienda è paragonabile a quella di alcune delle più grandi organizzazioni mediatiche negli Stati Uniti.

Riguardo al "Gruppo di Società GSB":Gold Standard Corporation AG (GSB) è stata fondata in Germania nel 2011 e si specializza nel commercio di minerali e metalli preziosi a livello mondiale. L'implementazione della tecnologia blockchain migliora la trasparenza, la flessibilità e accelera le transazioni. Il Gruppo di Società GSB è uno specialista di software e IT, inclusi le società di intermediazione e le società di gestione. I clienti al dettaglio possono accedere alle soluzioni di piattaforma eccezionali e uniche di GSB tramite fornitori di servizi, garantendo il massimo comfort e la massima sicurezza per tutti nel monitorare, controllare e gestire le transazioni correlate in un ambiente unico.

Riguardo al Quotidiano "MORNING CHRONICLE":"MORNING CHRONICLE" è stato fondato come giornale quotidiano a Londra (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda) nel 1770 ed è stato pubblicato per la prima volta 253 anni fa, rendendolo 18 anni più vecchio di The Times, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1785. Il leggendario scrittore e critico sociale inglese Charles Dickens, che ha creato alcuni dei più famosi personaggi di romanzi del mondo, come "Oliver Twist" e "David Copperfield", era impiegato come giornalista presso il quotidiano londinese "MORNING CHRONICLE" e scriveva articoli di stampa quotidiani sotto lo pseudonimo di "Boz"."MORNING CHRONICLE" riporta nella sua orientazione come un giornale quotidiano britannico liberal-conservatore, online nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, portoghese, italiano e francese, principalmente su temi politici ed economici quotidiani da Londra, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, così come l'Europa e il mondo intero. Questo rende "MORNING CHRONICLE" l'unico quotidiano britannico pubblicato 24 ore su 24, sette giorni su sette, in cinque lingue nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

