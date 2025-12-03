circle x black
Mt Pelerin lancia il crypto IBAN

03 dicembre 2025 | 10.44
GINEVRA, 3 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Mt Pelerin è lieta di annunciare il lancio degli IBAN crittografici personali, avvenuto in data odierna.

Grazie a questa nuova funzionalità, i nostri utenti possono trasformare i propri portafogli auto-custodiali in qualcosa di più: un conto universale con cui inviare e ricevere denaro in modo fluido, sia attraverso blockchain che attraverso le reti bancarie tradizionali.

Uno dei principi fondamentali di Bitcoin e delle criptovalute è l'autocustodia, ovvero il fatto di possedere e controllare il proprio denaro senza che terzi possano sequestrare o congelare i fondi. Significa libertà finanziaria, ma in pratica spesso questo comporta la disconnessione dal resto del mondo che utilizza il sistema bancario tradizionale.

Grazie al nostro nuovo IBAN crittografico, ora tutto cambia e l'autocustodia diventa più comoda e integrata nella vita di tutti i giorni.

Consente agli utenti di creare un IBAN personale in euro o franchi svizzeri e collegarlo al proprio portafoglio crittografico per:

Questi pagamenti sono simili a qualsiasi bonifico bancario standard, inviati e ricevuti da un IBAN intestato all'utente, mentre la transazione in criptovalute avviene in background, senza interruzioni.

Questa funzionalità rappresenta per noi una pietra miliare, dato che puntiamo a promuovere e a semplificare l'autocustodia per renderla un'alternativa pratica al conto bancario tradizionale.

Oggi quella visione è diventata realtà. Assegnando al portafoglio un proprio IBAN, questo diventa uno strumento potente per conservare e gestire denaro senza alcuna custodia da parte di terzi, pur potendo effettuare transazioni con il resto del mondo.

Diventa uno strumento per sottrarsi alla custodia del sistema bancario, la chiave per sbloccare la libertà finanziaria.

Informazioni sull'IBAN

