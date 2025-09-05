Narwal Presenta a Ifa 2025 la Sua Gamma Rivoluzionaria Che Rende le Pulizie Profonde Semplici e Senza Sforzo

Dalla robotica all'avanguardia a un ecosistema ampliato di strumenti per la cura dei pavimenti, Narwal ridefinisce il concetto di pulizia a ogni livello

BERLIN, 5 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, leader globale nella cura intelligente dei pavimenti e uno dei primi cinque marchi di robot aspirapolvere al mondo, inaugura IFA 2025 con una presentazione audace della sua filosofia in continua evoluzione: trasformare le pulizie profonde in un'esperienza senza sforzo. Al centro della visione di Narwal c'è una semplice verità: la vera pulizia va oltre la superficie. Ogni prodotto è progettato non solo per pulire, ma per comprendere, adattarsi e prendersi cura della casa in modi più intelligenti e intuitivi.

Quest'anno, Narwal presenta le sue innovazioni robotiche più avanzate insieme a una nuova gamma di strumenti intelligenti per la cura dei pavimenti, segnando una tappa importante nel percorso del marchio. Dalla pulizia di precisione all'aspirazione adattiva fino alla manutenzione automatica, ogni dettaglio riflette l'impegno di Narwal nel rendere la pulizia profonda parte della vita quotidiana senza alcuna fatica.

Narwal FLOW – Il fiore all'occhiello della pulizia profonda

FLOW si distingue grazie al sistema FlowWash Mopping, il primo mocio a rullo al mondo che viene continuamente bagnato con acqua pulita in circolazione costante. Questa innovazione garantisce a FLOW un'igiene senza eguali, una copertura completa e una pulizia profonda in ogni passaggio

Il cuore della visione Narwal è rappresentato dalla filosofiaCleanFlow, un approccio olistico basato su tre pilastri: Mopping Flow, Vacuuming Flow e Intelligent Flow.

A supporto di Flow c'è la base multifunzionale a manutenzione automatica, che svuota la polvere, lava e asciuga il mocio e mantiene il sistema sempre pronto per il ciclo successivo. Insieme, creano un ecosistema completo per la pulizia profonda: un robot top di gamma che non si limita a pulire, ma ridefinisce il concetto stesso di cura della casa.

Narwal Freo Z10 Pro – Pulizia e semplicità

Il Freo Z10 Pro è una soluzione premium per le famiglie che richiedono prestazioni elevate e automazione intelligente. Con un'aspirazione da 18.500 Pa e tecnologia CarpetFocus™, garantisce un'efficienza leader del settore sui tappeti e rimuove oltre il 99% delle particelle su ogni tipo di pavimento.

Un mop triangolare con pressione di 12N e rotazione a 180RPM, supportato dal sistema EdgeReach, assicura una copertura impeccabile fino ai bordi. Grazie al rilevamento intelligente delle macchie Dirtsense™ e alla navigazione AI capace di riconoscere oltre 100 oggetti, il Z10 Pro si adatta a ogni ambiente.

Inoltre, il lavaggio del mop con acqua calda a 45–75°C e il sacchetto della polvere da 2,5L con filtro autopulente sostituibile garantiscono fino a 120 giorni di utilizzo senza manutenzione.

Narwal Freo X10 Pro – Pulizia totale, Zero Sforzo

Il Freo X10 Pro è una soluzione compatta e pratica per la pulizia quotidiana. Con soli 107 mm di altezza, scivola sotto i mobili offrendo 11.000 Pa di aspirazione e 8N di pressione dei moci. La navigazione laser e TOF, insieme a quattro modalità tappeto, garantiscono efficienza su tutte le superfici.

Un sacchetto della polvere da 2,5L permette fino a 120 giorni di pulizia senza interventi manuali, mentre l'asciugatura a caldo del mop e i materiali antibatterici assicurano igiene costante. Progettato per semplicità e versatilità, l'X10 Pro porta una pulizia affidabile e senza sforzo in ogni casa.

Narwal V40 Station – Potenza e manutenzione senza pensieri

La V40 Station è un aspirapolvere senza fili con stazione di auto-svuotamento, progettato per coniugare potenza ed efficienza e offrire fino a 120 minuti di autonomia. Grazie ai suoi 220 AW di aspirazione e al sistema di rilevamento intelligente della polvere, garantisce prestazioni eccellenti su pavimenti, mobili, letti e nelle fessure più difficili da raggiungere.

Un sistema di filtraggio multistrato con doppi filtri HEPA H13 cattura anche le particelle più sottili, purificando l'aria di casa. La dock multifunzionale integra raccolta polvere da 3 Litri, ricarica, filtrazione dell'aria e vano accessori, creando una soluzione realmente priva di manutenzione. Le batterie removibili consentono sessioni prolungate e cinque accessori versatili garantiscono copertura completa con il minimo sforzo.

Narwal S30 Pro Wet & Dry Vacuum – Precisione a ogni passaggio

Il Narwal S30 Pro è pensato per le famiglie numerose, con una potenza di aspirazione di 20.000 Pa e una pressione di 20N per affrontare anche lo sporco più ostinato. La tecnologia Narwal-Air Tech riduce il carico di utilizzo del 48%, garantendo leggerezza e maneggevolezza.

Con AI DirtSense™ che regola automaticamente la potenza, al sistema anti-groviglio con taglio automatico dei capelli e alla funzione asciugatura rapida, assicura una pulizia profonda in tutta semplicità.

Il sistema di autopulizia in cinque fasi comprende separazione dei rifiuti, rimozione automatica dei capelli e asciugatura ad aria calda, offrendo una manutenzione senza sforzo e un'esperienza di pulizia sempre fresca.

Uno sguardo al futuro

Oltre alla gamma 2025, Narwal svela in anteprima due prototipi: un aspiratore senza fili per materassi e una nuova generazione di aspirapolvere lavapavimenti. Innovazioni che tracciano la rotta del futuro del marchio, ampliando l'esperienza della pulizia profonda in nuove categorie, sempre fedeli alla missione di andare oltre la superficie.

Dai robot di punta agli strumenti di precisione manuali, la gamma Narwal a IFA 2025 è unita da una missione: portare la pulizia profonda oltre la superficie, rendendola senza sforzo, intelligente e parte naturale della vita quotidiana.

Dal 5 al 9 settembre, scopri le ultime innovazioni Narwal e l'intera gamma di prodotti al Padiglione 9, Stand 119, in occasione di IFA 2025.

Prezzi e disponibilità

Chi è Narwal

Narwal è dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana. La nostra gamma di soluzioni affronta sfide comuni, ponendo particolare attenzione alla comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti grazie a un'intensa attività di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a innovazioni uniche nel settore, come il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense e il sistema Zero-Tangle.

Curiamo ogni dettaglio per garantire che i nostri prodotti siano funzionali ed esteticamente gradevoli, puntando a un perfetto equilibrio tra design e performance per migliorare la vita di tutti i giorni.

Come uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, Narwal serve oltre 4 milioni di famiglie in 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia.

