Nel primo quadrimestre, il tasso di crescita del valore dell'import-export del commercio con l'estero di Tai'an, in Cina, conquista il secondo posto nella provincia dello Shandong

TAI'AN, Cina, 19 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Il presente documento è una relazione a cura dell'Ufficio dello Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Da gennaio ad aprile di quest'anno il valore totale dell'import-export della città di Tai'an, nella provincia dello Shandong, ha raggiunto quota 15,31 miliardi di yuan, con un aumento del 38,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e pari a 32,5 punti percentuali in più rispetto al tasso di crescita della provincia dello Shandong. Si tratta del secondo miglior risultato nella provincia. Relativamente a questi risultati, l'export ammonta a 12,69 miliardi di yuan, con un aumento del 37,6% su base annua; l'import raggiunge quota 2,62 miliardi di yuan, pari a un incremento del 42,9% su base annua.

Da gennaio ad aprile, l'import-export generato dalle imprese private nella città di Tai'an ha raggiunto i 12,59 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 40,6%, pari all'82,2% del valore totale dell'import-export, mentre l'import-export generato dalle imprese a partecipazione estera è cresciuto del 60,3% su base annua e rappresenta il 12,7% del valore totale dell'import-export.

Da gennaio ad aprile, i principali partner commerciali della città di Tai'an sono stati l'ASEAN, gli Stati Uniti e l'Unione europea, con una crescita dell'import-export rispettivamente del 51,3%, 62,8% e 30,7%, corrispondenti rispettivamente al 26,9%, 16,5 %, e il 9,1% del valore totale dell'import-export. Inoltre, l'import-export verso i paesi impegnati congiuntamente nella realizzazione della "Nuova via della seta" e altri paesi membri del RCEP è aumentato rispettivamente del 38,3% e del 30,3%, e rappresenta il 52,6% e il 40,8% del valore totale dell'import-export.

Va sottolineato l'aumento massiccio dell'import-export di prodotti strategici a Tai'an. L'export di prodotti meccanici ed elettrici ha raggiunto un valore di 4,88 miliardi di yuan, pari a un incremento del 37,1% su base annua e al 38,4% del valore totale dell'export.

Per ottenere una maggior solidità, la città di Tai'an in precedenza aveva proposto un nuovo tipo di strategia di industrializzazione, nell'obiettivo di ottenere entro il 2025 un "aumento a due cifre" del numero di imprese industriali al di sopra delle dimensioni e dei ricavi operativi designati, puntando ad arrivare a 2.000 imprese di questo tipo e a ricavi operativi superiori a 400 miliardi di yuan. Attualmente, per migliorare la competitività dei distretti industriali, Tai'an promuove più imprese "digitali e intelligenti" d'eccellenza radicate nello Shandong, che puntano a oltrepassare i confini della provincia e ad assumere una dimensione globale.

