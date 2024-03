NEOM annuncia Treyam, la sua principale destinazione lagunare

NEOM, Regno dell'Arabia Saudita, 21 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Il Consiglio di amministrazione NEOM ha inaugurato Treyam, un resort di prima qualità situato dove lo spettacolare paesaggio desertico incontra il mare. Treyam vanta un design audace attuato con un intervento minimo sul terreno e offre agli ospiti un rifugio sopraelevato in cui rilassarsi, rigenerarsi e godersi un maestoso ambiente naturale. Il resort è l'ultima aggiunta a NEOM, il complesso regionale in evoluzione che sta prendendo forma nel nord-ovest dell'Arabia Saudita.

Situato strategicamente di fronte all'apertura di una delle più belle lagune azzurre all'estremità meridionale del Golfo di Aqaba, Treyam si erge come una porta di lusso che invita gli ospiti a sperimentare stili di vita attivi. La sua straordinaria architettura a forma di ponte collega le sponde settentrionale e meridionale, ospitando un resort di lusso da 250 camere. L'innovativa facciata del ponte crea da lontano l'illusione di un tramonto. I piani superiori e inferiori offrono viste panoramiche in basso sulla laguna sottostante che cambia con la marea e in alto sui vasti cieli, fondendosi nel paesaggio pur mantenendo l'integrità naturale della costa.

Lo splendore visivo di Treyam si estende ulteriormente, con una piscina a sfioro sul tetto lunga 450 metri. Da questo punto di osservazione elevato a 36 metri sopra il mare, gli ospiti possono vivere un'esperienza maestosa, apparentemente fluttuante, con una vista panoramica mozzafiato sulla laguna, sui coralli vibranti e sulle acque tranquille e ininterrotte che si estendono fino all'orizzonte.

Treyam è progettato per l'avventura e lo sforzo. Offre una varietà di attività esilaranti, come la vela, le immersioni e altri sport acquatici, oltre a una serie di emozionanti attività a terra. Gli ospiti potranno inoltre usufruire di ampie offerte di salute e benessere potenziate dalla tecnologia e di servizi per il fitness, oltre a trattamenti spa di lusso accompagnati da una scelta di cucine epicuree e raffinate opzioni gastronomiche.

La fusione di Treyam tra l'architettura futuristica e la bellezza naturale della regione offre ai visitatori un'esperienza senza precedenti, a breve distanza da THE LINE. Il suo design meticoloso stabilisce in modo completo un nuovo punto di riferimento per l'evasione in resort lussuosi e sostenibili.

In linea con l'impegno costante di NEOM per la conservazione e l'innovazione, Treyam si integra con grazia nell'ecosistema costiero. La sua inaugurazione segue i recenti annunci di iniziative di turismo sostenibile in tutto il Golfo di Aqaba – Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan e Gidori – che simboleggiano questo impegno e sostengono collettivamente la conservazione e l'innovazione in questo vibrante regione.

